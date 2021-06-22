Marmaris Belediye Başkanı: Müzik yasağı turizmi etkiler, bu tür kısıtlamalar bir noktada hayat tarzına müdahale etmektir

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 1 Temmuz’dan itibaren uygulanacak normalleşme tedbirleri kapsamında saat 24.00’ten sonra getirilen müzik yasağının turizmi olumsuz etkileyeceğini söyledi. Oktay, "Bu tür kısıtlamalar bir noktada hayat tarzına müdahale etmek anlamına geliyor" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediyenin pandemi döneminde müzik yapamayan ve sahneye çıkamayan müzisyenlere yönelik düzenlediği 'Müzik Susmasın' etkinliğinde, 24:00'ten sonra uygulanacak müzik kısıtlamasına ilişkin olarak konuştu.

Kısıtlamanın turizmi olumsuz etkileyeceği görüşünü dile getiren Oktay, "İki senedir sıkıntıda olan bir sektörden bahsediyoruz. Geçen sene Marmaris’te barlar sokağının kapalı olması bile olumsuz etki oluşturdu. Bu yıl daha sezon tam olarak açılmamışken bu tarz kararlar turistlerin algısını ve kararını da değiştirecektir. Bu kararın tekrar gözden geçirilmesi gerekir" dedi.

Birgün'ün ANKA'dan aktardığına göre Oktay, "Bu tür kısıtlamalar bir noktada hayat tarzına müdahale etmek anlamına geliyor" ifadesini kullandı.