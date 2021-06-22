Şeyma Subaşı'ndan hamilelik açıklaması

Serveti konusunda spekülasyonlarla gündemde olan Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi alan Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı. Subaşı, "Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim" dedi.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birliktelik yaşayan ve iki hafta önce evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, hamile olduğunu duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Subaşı, "Arkadaşlarım ve ailem. Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim" dedi.

"Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu" diyen Subaşı, "Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım" diye konuştu.

30 yaşındaki Subaşı hamile olduğunu duyurduktan sonra paylaşımını kısa süre sonra sildi.

İki hafta önce sevgilisinden evlilik teklifi alan Subaşı, yaşadığı heyecanı takipçileriyle de paylaşmıştı.