Müsilaj nedeniyle Darıca'da denize girmek yasaklandı

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj Darıca sahillerinin de deniz salyasıyla kaplanmasına neden oldu. Müsilaj nedeniyle ilçenin bir bölümünde denize girmek yasaklandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahiller, müsilajla kaplanırken, Cevher Dudayev Sahili’nde denize girmek yasaklandı.

İzmit Körfezi’nde müsilaj etkili olurken, Darıca sahilleri de deniz salyasıyla kaplandı. Yapılan temizlik çalışmalarına rağmen yeniden müsilaj, ortaya çıktı.

Darıca’da Cevher Dudayev Parkı’nın bulunduğu sahil kesiminde denize girilmemesi için tabelalar koyuldu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Darıca sahiline ‘Denize girmek tehlikeli ve yasaktır’ yazılı tabelalar koydu. Zabıta ekipleri ayrıca araçlardan 'Lütfen dikkat, Darıca sahilde denize yasaktır' diye anonslar yaptı. Sahil şeridi boyunca gezen zabıtalar, sahildekileri denize girilmemesi konusunda uyardı.

Darıca Bayramoğlu sahilinde ise sudan numuneler alındığı, çıkacak sonuçlara göre karar verileceği belirtildi.

Tekirdağ'da da yasak geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı da il genelinde bulunan mavi bayraklı plajdaki faaliyetlerini müsilaj nedeniyle halkın sağlığını gerekçe göstererek durdurdu.

Şarköy ilçesinde bulunan mavi bayraklı 6 plaja belediye tarafından uyarı levhaları asıldı. Levhalarda, "Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorunu nedeniyle mavi bayraklı plajlarımız; bakanlıklar tarafından bilimsel olarak müsilajın denize girenlerin sağlığı üzerine etkileri belirlenerek açıklanan kadar faaliyet göstermeyecek ve bu plajlarda can kurtaran dahil hizmet verilmeyecektir. Denize girilmesi halinde tüm sorumluluk denize giren vatandaşlarımızın kendilerine aittir" yazısı yer aldı.