Nintendo Müzesi 2024'te açılıyor

Video oyun üreticisi Nintendo, oyun kartlarının üretildiği ve müşteri hizmetleri ekiplerinin konsol onarımları için görevlendirildiği Japonya'nın Kyoto şehrindeki Uji Ogura Fabrikası'nı oyun sektörüne adanmış bir müzeye çevireceğini duyurdu. Müze, 100 yıldır oyun sektöründeki şirketin ürünlerini ve diğer işlerini sergileyecek.

Nintendo, müze ile şirketin ürün geliştirme tarihini ve felsefesini halkla paylaşmayı ve dünyaca ünlü Super Mario gibi pek çok oyuna ait tarihi öğeleri sergilemeyi hedefliyor.

Let's-a go! Nintendo plans first-ever museum

An old Kyoto factory turned gallery will be devoted to Super Mario and other beloved gaming products.#Attractions #Nintendo https://t.co/4szziyO20U pic.twitter.com/J9Mx9AVW9f — Travel Weekly Asia (@TravelWeeklyWeb) June 15, 2021

​Sanatatak'ın haberine göre şirket, müzenin Mart 2024'te sona erecek olan 2023 mali yılında tamamlanacağını söyledi.

Nintendo ilk tema parkı 'Super Nintendo World'ü 60 milyar yen (yaklaşık 5 milyar TL) maliyetle geçtiğimiz Mart'ta Osaka'da açmıştı.

New York City'deki mağazasının ikinci katı da şimdilik Nintendo'nun köklü geçmişinden bazı ürünleri barındıran bir mini müze işlevi görüyor.

1889'da Japonya‘nın geleneksel oyun kartları (hanafuda) üreticisi olarak kurulan Nintendo, 1977'de video oyun sektörüne girdi. En bilinen serisi Super Mario ise 1985'te piyasaya çıktı. Dünya çapında 5 milyardan fazla video oyunu ve 790 milyondan fazla donanım sattı.