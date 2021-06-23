Alkollü sürücü polis noktasına daldı: 2'si polis 4 yaralı

Bursa’da 227 promil alkolle sürücü koltuğuna oturan ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir avukat, polis uygulama noktasına daldı. Kazada, uygulamada görevli 2’si polis 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bursa'nın Nilüfer İlçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, aşırı süratli olduğu iddia edilen ve avukat olduğunu öğrenilen Doğukan U., idaresindeki araç, İzmir Yolu Caddesi’nde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polislerin bulunduğu uygulama noktasına, ardından seyir halindeki başka bir araca çarptı.

227 promil alkollü olduğu belirlendi

Kazada,Rıdvan G., ile Ersin G., seyir halindeki araçta bulunan Şuayip G. ve alkollü sürücü Doğukan U., yaralandı. Uygulamada görevli diğer polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2’si polis 4 kişiile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, olay yerine gelerek incelemede bulundu. Aslan, daha sonra yaralı polis memurlarının bulunduğu hastaneye giderek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Avukat olduğunu öğrenilen sürücü Doğukan U.'nın hastanede yapılan testinde 227 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza sebebiyle 1 polis otosu kullanılamaz hale gelirken, Bursa-İzmir Yolu Caddesi’nde araç yoğunluğu yaşandı. Hurdaya dönen araçlar, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yoldan kaldırıldı.