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    Uzaylı- UFO

    'Beni kaçıran uzaylıya aşık oldum' diyen İngiliz kadın: Dünyalı erkekler gibi yalancı değiller

    © AFP 2021 / LILLIAN SUWANRUMPHA
    Yaşam
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    İngiltere'de Abbie Bela adlı bir kadın, 'Dünyalılardan' bıkkınlık geldiğini, ardından uzaylılar tarafından kaçırıldığını ve bu uzaylılardan biriyle flört ettiğini öne sürdü. Bela'nın nihai hedefi ise 'yıldızlar arası ilişkileri' normalleştirmek.

    Instagram hesabında 'bir uzaylıyla yaşadığı uzun mesafe ilişkisine' dair sık sık paylaşımlar yapan İngiliz oyuncu Abbie Bela, Caters Haber Ajansı'na verdiği demeçte, "Beni yalnızca seks için istemiyor, Dünya'daki erkeklerin çoğu gibi yalan da söylemiyor" dedi.

    ​30'lu yaşlarındaki Bela'nın anlattığına göre işler, bir gün koronavirüs pandemisinden sıkıldığını ve şakayla karışık olarak "Keşke uzaylılar tarafından kaçırılsam" dedikten sonra başladı. "31 Mayıs'ta rüyamda bir ses 'Her zamanki yerde bekle' dedi" diye devam eden Bela "Bu sesi daha önce hiç duymamış olmama rağmen neyi kast ettiğini anladım ve gece pencere kenarında beklemeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

    Yine Bela'nın iddiasına göre pencere kenarında beklediği gece saat 00.15 sularında bir uçan daire geldi ve 'yeşil parlak bir ışık' onu uçan daireye götürdü.

    Uçan dairede insana benzeyen 'uzun ve çelimsiz' 5 uzaylıyla karşılaştığını öne süren Bela, "Onları net bir şekilde göremedim çünkü telepati yoluyla bana henüz onları gerçek biçimlerinde görmeye hazır olmadığımı söylediler. Ama görebildiğim kadarıyla yeşil tonlarındaydılar, büyük siyah gözleri vardı, kaş gibi insanlarda olan bazı özellikleri de bulunuyordu" diye tarif etti.

    İlk başta korktuğunu ve sonsuza kadar onların elinde kalacağını sandığını söyleyen Bela, kısa süre sonra bunun bir 'aşk hikayesi olduğunu anladı.' Kendisiyle rüyasında iletişime geçen uzaylının kendisine açıldığını iddia eden Bela, "Adını öğrenemedim ama ben de aynı şeyleri hissediyordum" dedi.

    Hapsedilebilir korkusuyla uzaylının 'Benimle kal' isteğini geri çeviren Bela, 20 dakika sonra güvenli biçimde evine döndüğünü öne sürdü.

    'Uzaylı sevgilisinin' bir gün geri döneceğini uman Bela, her an gitmeye hazır olmak için yatağının başında bir de çanta bulunduruyor.

    'Başına gelenleri' anlattığı insanların bir uzaylıyla cinsel ilişkiye girme fikrine hiç sıcak bakmadığını ve kendisini kınadıklarını söyleyen Bela, uzaylıların, istisnalar kaideyi bozmasa da yalanlar söyleyen ve çifte standartları olan Dünyalı erkeklerden çok farklı olduğunu savundu.

    "Uzaylıların kötü gösterildiğini düşünüyorum ama öyle değiller" diyen Bela, 'insan gelişiminin bir sonraki evresi' olarak gördüğü bu tür ilişkilerin normalleşmesinde öncü olmak istiyor.

    Yine de 'uzaylı flörtünün' Dünya'yı ziyaret edebileceğini düşünmeyen Bela, buna gerekçe olarak da hükümetin onun üstünde deney yapabilecek olmasını gösterdi.

    Etiketler:
    Abbie Bela, Dünya, UFO, Uzaylı, İngiltere
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