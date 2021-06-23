Twitter, yeni 'para kazanma' özellikleri için başvuruları almaya başladı

Twitter, 'Süper Takip' ve 'Biletli Oda' özelliklerinin sınırlı biçimde testi için başvuruları açıyor. ABD’de bulunan kullanıcılar, Twitter’ın mobil uygulaması üzerinden her iki program için ayrı ayrı başvuruda bulunabiliyor. Süper Takip iOS ile sınırlı tutulurken, Biletli Oda ise iOS ve Android’de mevcut görünüyor.

Twitter, her ikisi de bu yılın başlarında duyurulan yeni para kazanma özelliklerini test etmek için 'küçük bir kullanıcı grubu' seçecek. Süper Takip özelliği, kullanıcıların özel içeriğe erişim için ayda 2.99 ABD Doları, 4.99 ABD Doları veya 9.99 ABD Doları ücret almasını sağlayacak. Biletli Oda ise, Twitter’ın ses odalarından birine erişim için hesap sahiplerinin katılımcılardan 1 ila 999 ABD Doları arasında ücret almalarına olanak tanıyacak. Ayrıca hesap sahiplerine oda boyutu sınırı belirleme gibi ekstra özellikler sunacak.

ABD’deki kullanıcılar, mobil uygulama kenar çubuğuna yeni eklenen 'Para Kazanma' seçeneğini işaretleyerek başvuru yapmaya uygun olup olmadıklarını görebilirler.

Teknoblog sitesinden Sabri Küstür'ün aktardığına göre, test grubu katılımcıları başlangıçta, iOS ve Android’in uygulama içi satın almalar için aldığı kesintiden sonra, Biletli Oda veya Süper Takip ile kazandıkları paranın yüzde 97’sini ellerinde tutacak. Bir kullanıcı her iki sistemde de toplam 50 bin ABD Doları kazanırsa, Twitter kesintisini yüzde 3’ten yüzde 20’ye çıkaracak.

Geçen ay Biletli Oda için yapılan önizlemenin ardından şimdi de bu cömert gelir dağılımının planları açıklanmış oldu. Twitter’ın kıdemli ürün müdürü Esther Crawford, salı günü yaptığı açıklamada “Yeni ortaya çıkmaya başlayan seslerin para kazanabilmesini sağlamak istiyoruz, bu yüzden başlangıçta daha büyük bir pay almaya hak kazanacaklar. Süper Takip ve Biletli Oda’dan 50 bin dolar üstü kazanmak kazanmak, bu özelliklerden değer aldığınızı ve bunları gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olduklarını gösteriyor” dedi.

Twitter’ın yüzde 20’lik komisyonu, bazı abonelik platformlarındaki kesintilerden daha düşük görünüyor. Amazon’un sahip olduğu video hizmeti Twitch, aboneliklerden yüzde 50 kesinti yapıyor. YouTube ise üyelik ücretlerinin yüzde 30’unu alıyor. Komisyon, OnlyFans’ın yüzde 20’si ile orantılı görünüyor. Ancak, haber bülteni platformu Substack’in yüzde 10’luk komisyonundan veya üyelik platformu Patreon’un yüzde 5 taban oranından önemli ölçüde daha yüksek. Ancak bu hizmetlerin her ikisi de ek ödeme işlem ücretleri gerektiriyor. Facebook da 2018’de abonelik tabanlı bir hizmeti sunmaya başlamış, ancak 2023’e kadar Apple ve Google’ın uygulama içi satın alma maliyetleri dışında, herhangi bir komisyon almayacağını söylemişti.