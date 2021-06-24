Kaza yapan motosikletlinin üzerinden otomobil geçti

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, hız yaptığı motosikletiyle devrilen 20 yaşındaki Bahadır Özgür yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yolda yaralı yatan Özgür'ü fark etmeyen bir aracın da üzerinden geçtiği iddia edildi.

Sivas - Ankara karayolu üzeri Yıldızeli ilçe merkezinde dün akşam meydana gelen kazada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Çanakkale nüfusuna kayıtlı Bahadır Özgür yönetimindeki motosiklet, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

İddiaya göreÖzgür'ü fark etmeyen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil de üzerinden geçti. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özgür'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası inceleme için yol bir süre trafiğe kapatıldı. Motosiklet sürücüsünün üzerinden geçtiği iddia edilen aracın tespiti için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.