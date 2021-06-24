Anne köpeğin toprağa bakarak havladığını fark ettiler: Toprak altında kalan dört yavruyu elleri ile kazarak kurtardılar

Esenyurt'ta boş bir arazide dolaşan 4 çocuk, bir köpeğin toprağa bakarak havladığını fark edince köpeğin havladığı toprağın altından gelen sesleri duyarak müdahale etti. Elleriyle toprağı kazmaya başlayan çocuklar, toprakla dolmuş yuvanın içinde sıkışan dört yavru köpeği teker teker çıkardı.

Çocukların toprağı endişeyle kazdığı anlar arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

‘Üzerlerine yıkmış olabilirler’

Köpekleri çıkaran çocuklardan Ramazan Aydoğan, "Biz burada arkadaşlarımızla geziyorduk. Yerin altından köpek sesleri geldi. Bir baktık, 4 - 5 tane köpek kuyunun içine düşmüş. Yuvaları oradaydı zaten, ama üzerine basılarak gidilmiş. Hayvanın yapacağı bir şey değil. Yıkmışlar yani. Üzerlerine yıkmış olabilirler. Biz baya kazdık zaten. Biz kazıyoruz ama hayvanları bulamıyoruz. Çok derine inmişler. Biz kazdık. Çıkardık hepsini oradan. Hepsini annelerinin yanına saldık. Hayvanları ben çıkardım. Kendi ellerimle çıkardım" ifadelerini kullandı.

‘Bunu insan yapmış olmalı’

O anları cep telefonu ile kaydeden Üzeyir Çetinkaya ise, "Arkadaşlarımla Esenkent'e doğru giderken, yavru köpek seslerini duyduk. Sesleri geliyordu ama kendileri görünmüyordu. Arkadaşlarla kazmaya başladık. Kazdık kazdık, birinin kuyruğu diğerinin de kafası çıktı. Çektik gelmedi. Biraz daha kazınca köpeğin bedeni ortaya çıktı. Çekiyoruz bir tane yavru geliyor. Biz ileri doğru baktığımız da anneleri o taraftan bağırıyordu. Biz de hepsini saldık, gönderdik. Köpeklerin yuvası yaklaşık 25-30 santimetre aşağı doğruydu. Üstü de boştu. Bunu annesi yapmadığına göre… Bunu annesi yapmadı, insan yapmış olmalı. Köpekler 25-30 santimetre aşağı doğrulardı, üzerleri de boştu" dedi.