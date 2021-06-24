Miami'de 12 katlı bina kısmen çöktü

Miami-Dade İtfaiyesi’nin açıklamasında, 100'den fazla dairenin bulunduğu 12 katlı bir binanın çöktüğü, olay yerine 80 kurtarma aracının gönderildiği belirtildi.
Açıklamada, gece saatlerinde kısmen çöken binada kurtarma çalışmalarının sürdüğü, polisin de çalışmalara yardım ettiği aktarıldı.
ABD basınına göre 1 kadın hayatını kaybetti, en az 8 yaralı var.
Bununla birlikte enkazdan bir erkek çocuğunun kurtarıldığında dair görüntüler de ulaştı.
MIRACLE RESCUE: Firefighters pull boy from rubble alive after multi-story building partially collapses near Miami Beach.— ABC News (@ABC) June 24, 2021
A huge search and rescue effort is ongoing. https://t.co/eOl265Wngw pic.twitter.com/A62e5ka58v
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