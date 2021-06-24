Eşini sokak ortasında öldüren adam, polisle çıkan çatışmada hayatını kaybetti

Eşref Akoda, eşi Yemen Akoda'yı evlerinin önündeki sokakta silahla vurdu. Bölgeye gelen polis ekiplerine de ateş eden Akoda, çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Eşref Akoda, evlerinin önündeki sokakta eşi Yemen Akoda'ya tabancayla ateş etti.

Silah sesi üzerine, yakındaki emniyet müdürlüğü binasındaki polisler bölgeye geldi. Eşref Akoda, polislerin üzerine de ateş açtı. Akoda, polislerle çıkan çatışmada yaralandı.

Eşref Akoda ve Yemen Akoda, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Eşref ve Yemen Akoda, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.