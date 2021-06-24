Kayıt
17:30 24 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Turizm Bakanlığı, İzmir Müze Müdürlüğü'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin inceleme başlattı

    © DHA
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 40
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044811530_0:-217:1200:458_1200x675_80_0_0_e4c9144f22dee351accb0371f3bc9b1a.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202106241044811570-turizm-bakanligi-izmir-muze-mudurlugundeki-yolsuzluk-iddialarina-iliskin-inceleme-baslatti/

    İzmir Müze Müdürlüğü'nde görevli 5 kişi hakkında, 'arkeolojik kazılarda yolsuzluk yaptıkları' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin Foça Antik Kenti'nde bilimsel arkeolojik kazı yapılmamasına rağmen, keşif bedellerinin çok üstünde fiyatlarla, ödeneklerin heba ettikleri öne sürüldü.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Müze Müdürlüğü'ndeki 5 kişinin, bakanlık tarafından kazı çalışmaları için gönderilen ödenek ile İzmir Büyükşehir Belediyesi´nin gönderdiği 180 bin TL'yi 'usulsüzce kullandıkları' ve  'zimmet', 'görevi kötüye kullanma', 'menfaat sağlama' ile 'kurumu zarara uğratma' suçlarını işledikleri iddiasıyla soruşturma başlattı. 

    Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İzmir Müze Müdürlüğü'nde 5 başlık altında toplanan yolsuzluk iddiaları şöyle:

    • Foça´da Athena Tapınağı kazı alanında ahşap koruma çitinin Röleve Anıtlar Müdürlüğü maliyet keşif bedeli 5 bin lira olarak belirlendi. Ancak müze yönetimi Ankaralı bir firmaya aynı işi 89 bin 998 liraya yaptırdı.
    • -Foça Athena tapınağı kazı alanında toprak kesitin korunması için çelik ağla kaplanması işi için İzmir Rölöve Anıtlar Müdürlüğü maliyet keşif bedelini 5 bin lira olarak belirledi. Müze yönetimi Ankaralı bir firmaya 68 bin liraya yaptırdı. Üstelik faturaya çelik ağ yazılmasına rağmen balıkçı ağı kullanıldığı iddia edildi.
    • Foça kazı evindeki mimari taşları çevirmek düşüncesiyle tel çit uygulama işine İzmir Rölöve Anıtlar Müdürlüğü maliyet keşif bedelini 10 bin lira olarak belirledi. Ankaralı bir firmaya yaptırılan çitlerin müzeye maliyeti 80 bin lira olarak faturalandırıldı.
    • Foça kazılarında kullanılmak üzere toplam 86 bin 964 liralık temizlik malzemesi satın alındı. Bir arkeolojik kazıda bu kadar çok temizlik malzemesinin normal olmadığı, kazılarda daha önceki yıllarda bu rakamın 10 bin lirayı geçmediği ileri sürüldü.
    • Foça´da bilimsel arkeolojik kazı yapılmamasına karşılık bakanlık ödeneğinden 34 bin 762 lira tutarında plastik kasa alındığı, ancak bu kasaların Foça kazı alanına getirilmediği iddia edildi.

    'Bilimsel kazı çalışması değil ot temizliği yapıldı'

    İzmir Müze Müdürlüğü'nde görev yapan aralarında bazı yöneticilerin de yer aldığı 5 personelle ilgili iddialarda, mal alımı yapıldığı dönemde bilimsel kazı çalışmasının yapılmadığı tekrar vurgulanarak bu dönemde kazı alanlarında yalnızca 'ot temizliği' yapıldığı savunuldu.

    Yolsuzlukla suçlanan Müze Müdürlüğü görevlilerinden H.K., yapılan işlerin kanunlara uygun gerçekleştiği, kişisel menfaat sağlama hedefiyle bu iddiaların ortaya atıldığı ve bu kişilerin görev yerlerinin değiştirildiği, inceleme sonrası gerçeklerin ortaya çıkacağını söyledi.

    Etiketler:
    Soruşturma, Yolsuzluk, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmada birincilik kazananlardan Myanmarlı fotoğrafçı Zay Yar Lin'in 'Kabile Kimliği' fotoğrafında, Etiyopya'da yaşayan Suri kabilesinden bir oğlan görüntülendi
    2021'in en iyi portre fotoğrafları belli oldu
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Hindistan'ı saran kara mantar hastalığı nedir?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet