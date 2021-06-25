İstanbul Küçükçekmece'de çatıya çıkan bir kadın, atlayarak başka binanın çatısına düştü ve tedavi altına alındı. Kadının intihar girişimi esnasında, vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan olayda, bir kadın çatıya çıkıp atlamak istedi. Bir süre ikna edilmeye çalışılan kadın, aşağıya atladı. Ancak kadın başka binanın çatısına düştü. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralanan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan kadının atlamaya çalıştığı sırada olayı izleyen vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle arbede çıktı. Tarafların birbirine yumruklarla girdiği o anlar cep telefonu tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İntihar girişimini izleyen vatandaşlar arasında kavga https://t.co/34fGMxg5kO pic.twitter.com/nr2XKkxEqM — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 25, 2021

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