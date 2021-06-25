Denizli'de kadın cinayeti: Eski eşini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı

Denizli'de Merkezefendi mahallesinde yaşanan olayda, Tarkan S. ile yaklaşık 1 yıl önce boşandığı Rabia S.A. arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

Tarkan S.,Rabia S.A.'yı bacağından ve kalçasından bıçaklayıp kaçtı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Rabia S.A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, Tarkan S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.