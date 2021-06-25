Denizli'de kadın cinayeti: Eski eşini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı

Denizli'de Merkezefendi mahallesinde yaşanan olayda, Tarkan S. ile yaklaşık 1 yıl önce boşandığı Rabia S.A. arasında sokak ortasında tartışma çıktı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, Tarkan S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Denizli'de yaşayan Tarkan S. boşandığı eşini sokak ortasında bıçaklayarak kayıplara karıştı.
Denizli'de Merkezefendi mahallesinde yaşanan olayda, Tarkan S. ile yaklaşık 1 yıl önce boşandığı Rabia S.A. arasında sokak ortasında tartışma çıktı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, Tarkan S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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