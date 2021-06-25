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    Kripto para

    Yeni saadet zinciri iddiası: Smart Trade Coin üzerinden 200 bin kişiden 100 milyon dolar topladılar

    © Sputnik / Evgeny Biyatov
    Yaşam
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202106251044815547-yeni-saadet-zinciri-iddiasi-smart-trade-coin-uzerinden-200-bin-kisiden-100-milyon-dolar-topladilar/

    'Saadet zinciri' vaadiyle üyelerinden 100 milyon dolar para topladığı iddia edilen 'Smart Trade Coin'in Eskişehir'deki ofisi dolandırılan üyeler tarafından basıldı. Savcılık soruşturmasında, üyelerden toplanan paraların aktarıldığı yerin Marshall Adaları olduğu belirtildi.

    Türkiye'de Kenan Şeranoğlu’nun başında olduğu ve 'saadet zinciri' vaadiyle üyelerinden 100 milyon dolar para topladığı iddia edilen 'Smart Trade Coin'in Eskişehir'deki ofisi dolandırılan üyeler tarafından basıldı.

    Hürriyet gazetesinin haberine göre, sisteme üyelik için ilk olarak bir paket satın almak gerekiyor. İsteyen 100 dolara, isteyen 1000 dolara paket satın alabiliyor. Söz konusu paketler için ücret alınmasının gerekçesi “Sistem bir robot yazılımla çalışıyor. Robot 7/24 sizin adınıza çalışıyor. Yatırdığınız para, kripto para piyasasında değerlendiriliyor. Sizin adınıza alım-satım yapılıyor” olarak açıklanıyor.

    Kimi, ödemeyi kripto para Etherium olarak yaparken, kimilerinin ise elden para yatırdığı ileri sürüldü. Ulaşılan bilgilere göre ödemelerin önemli bir kısmı elden yapıldı.

    200 bin kişi dahil edildi

    5 bin dolar veren de oldu 50 bin dolar veren de. Sistem, yeni üye kazandırana daha fazla kazanç vaat ettiği için herkes çevresindekileri para yatırmaya teşvik etti. Sisteme dahil edilen kişi sayısı arttıkça kazanç da katlandı. Türkiye’nin hemen her ilinde yürütülen faaliyet sonrası 200 bine yakın kişiden para toplandı. Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Türkler de para kaptırdı.

    Konuya yakın kaynaklar, toplanan paranın 100 milyon dolar olduğunu belirtiyor. Sisteme para kaptıran meslek gruplarında ise yok yok. Birçok esnafın da para yatırdığı sisteme üye olan en dikkat çekici isimlerden biri Ramazan Oruç. Oruç, Eskişehir’de bulunan By Ramazan Kokoreç isimli işyerinin sahibi. Oruç’un sisteme yatırdığı paranın 2 milyon lira seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Bu arada Ramazan Oruç’un ismi, bir kaç yıl önce de benzer bir saadet zincirinde geçmişti.

    Dolandırılan üyeler: 'Ana paramızı verin yeter'

    Birçok üye, paralarını alamayınca sistemin Türkiye lider grubunda yer alan isimlere ulaşmaya çalıştı. ‘Smart Trade Coin’in Eskişehir’deki ofisini basan bir grup, “Kâr payını istemiyoruz. Ana paramızı verin yeter” diyerek tepki gösterdi. Muhatap bulamayan üyeler, Eskişehir başta olmak üzere bulundukları birçok ilde adliyelerin yolunu tuttu. “Dolandırıldık” diyen çok sayıda kişi savcılıklara yaptıkları başvurularda şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konulmasını, haklarında yurtdışı çıkış yasağı konulmasını istedi.

    Sistemin Türkiye’deki lider ekibinde yer alan isimlerden Osman Esmer, Hürriyet’in soruları üzerine, "Biz bu işte günün birinde şalterin ineceğini biliyorduk. Ben esnafım. Yakın çevremden akrabalarımdan insanları sisteme dahil ettim. Benim yönlendirmemle sisteme girenler paralarını aldı. Ben kendim de para yatırdım. Bir zararım yok” diye konuştu.

    Paralar Marshall Adaları'na aktı

    Esmer’in bundan 2 ay önce 220 bin TL sermaye ile bir şirket kurduğu anlaşıldı. Öte yandan, Esmer’in yanı sıra Emre Ünal, Çiğdem Karaca, İlhan Özcan, Zeliha Yılmaz, İlhan Çetiner gibi isimlerin de sistemin Türkiye lider ekibinde yer aldığı ileri sürüldü. Söz konusu isimlerin daha önce de bir kaç farklı saadet zincirinin yöneticiliğini yaptıkları iddia edildi.  

    Kripto para piyasasında alım satım yapıldığı belirtilerek kurulan sistemin kurucuları ise Hintliler. Türkiye’nin yanı sıra başka bir çok ülkede yürütülen faaliyet sonrası paraların aktığı adres ise Hawaii ile Papua Yeni Gine arasında bulunan Marshall Adaları. Türkiye’ye uzaklığı 13 bin 163 kilometre uzaklıkta bulunan bu ada ülkesine aktarılan paraların izine ulaşılıp ulaşılamayacağı ise bilinmiyor. 

    Etiketler:
    Eskişehir, Türkiye, Dolandırıcılık, Kripto para, Smart Trade Coin
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