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    mahkeme - karar

    Mahkeme, 'Kanserim' diyerek 8 yıl başkasıyla yaşayan kadını, 40 bin TL'lik tazminata mahkum etti

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    Mahkeme, 'Beynimde tümör var' diyerek evden ayrılan ve 8 yıl başka biriyle yaşadığı ortaya çıkan eş hakkındaki boşanma davasında kadının, 40 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

    Tekstil atölyesi sahibi H. Ç.’nin, 'Beynimde tümör var' diyerek evden ayrılan ve 8 yıl boyunca başka bir erkekle yaşadığı ortaya çıkan 23 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi N. Ç.’ye açtığı boşanma davası sonuçlandı. Çifti boşayan mahkeme, N. Ç.’nin eşine 40 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

    Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberinde yer alan H.Ç.’nin İstanbul Aile Mahkemesi’nde açtığı boşanma davasının detaylarına göre, N.Ç., 2013 yılında beyninde tümör olduğunu ve Tekirdağ’da tedavi olacağını söyleyip yanına küçük kızını da alarak evden ayrıldı.

    N.Ç. yanına gelmek isteyen eşi ve çocuklarına her seferinde “Beni bu halde görmenizi istemiyorum” dedi. Eşine hastane ortamından fotoğraflar da gönderdi. H.Ç., kanser tedavisi için eşine bugüne kadar 250 bin lira para gönderdi. İki üç ayda bir eve uğrayan N.Ç.’ye elden de 150 bin lira verdi.

    Çiftin büyük oğlu R.Ç. annesine bankadan gönderdikleri paraların Tekirdağ’dan değil de İstanbul Etiler’den bir bankadan çekildiğini fark etti.

    R.Ç. annesini görüşmeye ikna edince İstanbul’da bir eve çağırıldı. R.Ç. orada annesinin, yaşlı anne ve babasıyla yaşayan bir adamla karı-koca hayatı yaşadığını gördü.

    H.Ç.’nin avukatı, "N.Ç.'ye bugüne kadar tedavi için verilen 400 bin liranın tahsilini talep ediyoruz. H.Ç.’nin yaşadığı elem ve yaşananların yaşam arzusu üzerinde bıraktığı etkiler dikkate alındığında 250 bin lira da manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz" dedi.

    Davaya cevap veren N.Ç. ise küçük kızları doğduktan sonra eşinin kendisinden uzaklaştığını ve odayı ayırdığını belirtti. N.Ç., “Bizi salona almayıp bilgisayar başında sabahlıyordu. Boşanmak isteyince ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldım. Eşimin ilgisini çekebilmek için bir ailenin yanında yatılı bakıcılık yaptım. Eşim bir gün olsun beni aramadı, eve gelmememi istedi. Çocuklarımın velayetini ve 400 bin lira tazminat istiyorum" dedi.

    İstanbul Aile Mahkemesi’nde 2 yıldır devam eden davanın karar duruşmasına davacı koca H. Ç. ile davalı N. Ç. avukatlarıyla birlikte katıldı.

    Duruşmada söz alan H.Ç.’nin avukatı, "Davalının müvekkilimi aldattığına dair beyanlarımız doğrudur. Davamızın kabulüne karar verilmesini ve tarafların boşanmasını istiyoruz” dedi.

    Davalı N.Ç.’nin avukatı ise, "Asıl aldatan karşı taraftır. Karşı boşanma davamızın kabulü ile davacı kocanın tazminata hükmedilmesini istiyoruz” dedi.

    Kararını açıklayan mahkeme, davacı koca H.Ç.’nin açtığı boşanma davasını kabul ederek, çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkeme, davalı eş N.Ç.’yi kusurlu bularak 20 bin maddi, 20 bin lira da manevi olmak üzere toplam 40 bin lira tazminata hükmetti.

    Mahkeme ayrıca, velayeti annede olan küçük kızın anneden alınarak babaya verilmesine karar verdi. Karara göre anne ile kızı arasında şahsi ilişki kurulacak.

    Etiketler:
    Tazminat, Yalan, Kanser, Türkiye
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