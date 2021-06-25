Kerimcan Durmaz’dan Erkan Petekkaya’ya yanıt: Ne yapsam olay, çok garip

Müzik töreninde kendisine ödül verilmesi sonucu, oyuncu Erkan Petekkaya ile polemik yaşayan Kerimcan Durmaz, oyuncuya konuk olduğu bir YouTube programında cevap verdi. Durmaz “Tek başıma bir şarkı meydana getirdim. Bunun bir başarı ödülü olmalı ama ne yapsam olay, çok garip” dedi.

Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' adlı programına konuk olan Kerimcan Durmaz, TV8’de yayınlanan müzik töreninde Durmaz’a ödül verilmesine sinirlenen Erkan Petekkaya'ya bir cevap verdi.

Petekkaya, Durmaz’a sosyal medya hesabından hakaretlerde bulunmuş ve Acun Ilıcalı’ya “Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan” demişti. Petekkaya sonrasında paylaşımını kaldırmışsa da, ‘Kırmızı Oda’ dizisinden çıkarılmıştı.

Durmaz, Çağlayan’ın da yapılan şeyi haksız bulduğunu belirtmesi üzerine şunları söyledi:

“Çok alakasız bir olay. Ben sonuçta her şeyi atlatıp bir şey yapmışım ve tek başına yapmışım. Ben büyük yapımlarla çalışmıyorum. Tek başıma bir şarkı meydana getirdim. Amerika’ya gidip Türkiye’nin daha önce izlemediği bir klip çektim. Bunun bir başarı ödülü olmalı ama ne yapsam olay, çok garip.”

‘İntihar etmeyi düşündüm’

Durmaz aynı zamanda programda uçaktaki mastürbasyon görüntüleri için de konuştu. Durmaz “Yanlışlıkla yaptığım bir şeyin bedelini çok ağır şekilde ödedim. O zaman ben 23 yaşımdaydım. Psikolojik olarak çok kötüydüm. İntihar etmeyi düşündüm” dedi.