Delta varyantı görülen Ordu'da 56 kişi karantinaya alındı

Ordu’nun Ünye ilçesinde Delta varyantı tespit edildi. Hastalığa yakalanan kişiyle temaslı olduğu tespit edilen 56 kişi için karantina uygulaması başlatıldı.

Ordu Ünye'de koronavirüs testi pozitif çıkan kadının Delta varyantı taşıdığı tespit edildi.

Filyasyon ekipleri, temaslıların belirlenmesi için başlattıkları çalışmada 56 kişiyi karantinaya aldı.

Sitenin bazı bloklarındaki daireler izolasyona alınırken, hastanın temaslı olduğu saptanan çevredeki market ve pastane çalışanlarıyla birlikte toplam 56 kişi, evlerinde karantinaya alındı.

Polis ekipleri siteye gelerek, karantinada olanların dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.