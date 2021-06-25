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    Britney Spears

    Mahkemeye babasının kölesi haline geldiğini anlatan Britney, mutluluk numarası yaptığı için hayranlarından özür diledi

    © AFP 2021 / Mark Ralston
    Yaşam
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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202106251044817684-mahkemeye-babasinin-kolesi-haline-geldigini-anlatan-britney-mutluluk-numarasi-yaptigi-icin/

    ABD'nin Los Angeles kentindeki mahkemeye kendisini babasının kölesi haline getiren vasiliğin sona erdirilmesi yönünde ifade veren Britney Spears, ardından sosyal medyada her şey yolunda pozları verdiği için hayranlarından özür dileyen bir açıklama yaptı.

    Mahkemeye ifadesinde başına gelenleri itiraf etmekten utandığı için kamuoyuna mutluymuş gibi numara yaptığını, ama aslında travma ve depresyon geçirdiğini anlatan ünlü pop şarkıcısı, paylaşımında da sosyal medyada her şey yolunda gibi poz keserek milyonlarca hayranına yanlış izlenim verdiğini belirtti.

    Instagram'da Albert Einstein'a atfedilen "Çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız, onlara peri masalları okuyun, çocuklarınızın daha da zeki olmasını istiyorsanız, onlara daha fazla peri masalı okuyun" sözünü alıntılayarak hayranlarına seslenen Spears, son iki yıldır her şey yolunda numarası yaptığı için özür dileyerek şunları söyledi:

    'Annem de böyle davranırdı'

    "Size küçük bir sır anlatmak istiyorum, arkadaşlar. Hepimizin insan olarak peri masalı gibi bir hayat istediğine inandığımdan ben de o yönde yayın yaptım ki, hayatım harika gözüksün. Sanırım hepimizin çabası bunun için!!!!"

    "Bu annemin en iyi özelliklerinden biriydi… Küçükken gün ne kadar boktan geçerse geçsin… benim ve kardeşlerimin hatırına her zaman her şey yolundaymış gibi davranırdı."

    “Bunu insanların dikkatine sunuyorum çünkü insanların hayatımın mükemmel olduğunu düşünmelerini istemiyorum, çünkü KESİNLİKLE HİÇ ÖYLE DEĞİL… ve bu hafta haberlerde benim hakkımda bir şey okuduysanız… elbette biliyorsunuz öyle olmadığını!!!!"

    'Gururumdan sakladım'

    Babasını protesto için 2018'den beri sahneye çıkmayan ve sonrasında şarkı yayımlamayı da bırakan 39 yaşındaki popçu, kendisini mutluymuş gibi göstermesini "Bunu gururumdan yaptım… ama dürüst olmak gerekirse kim Instagram'ı eğlenceli bir ışıkla yakalamak istemez ki !!!!" diye izah etti.

    'Instagram'da iyi gözükmek bana yardımcı oldu'

    Spears, sosyal medyada her şey yolunda gibi davranmasının kendisine yardımcı olduğunu savundu:

    "O yüzden bugün bu alıntıyı paylaşmaya karar verdim, çünkü gerçekten cehennemi yaşıyorsanız, bence Instagram bana varlığımı paylaşmak için havalı bir çıkış yapmama ve neler yaşarsam yaşayayım önemli olduğumu hissetmeme yardımcı oldu ve hey işe yaradı... dolayısıyla daha fazla peri masalı okumaya karar verdim."

    İfadesinde durumunu seks köleliğiyle kıyasladı

    Spears, dün mahkemeye telefonla verdiği 23 dakikalık ifadede, vasileri tarafından istemediği halde zorla çalıştırıldığını, reddedince tedavi merkezine yatırıldığını ve ağır psikiyatri ilacı lityum verildiğini, yeniden evlenmesinin ve doktora gidip doğum kontrol aletinin çıkarılmasına izin verilmeyerek yeniden çocuk yapmasının engellendiğini, hatta erkek arkadaşının arabasında seyahat etmesinin ve bazı arkadaşlarıyla görüşmesinin bile yasaklandığını anlattı. Durumunu seks köleliğiyle kıyasladı.

    13 yıldır yürürlükte olan vasilik, ruhsatlı bir vasi, kurumsal bir mütevelli heyeti ve babası Jamie Spears'a şarkıcının mülkü, kariyeri, tıbbi bakımı ve kişisel hayatının diğer yönleri üzerinde kontrol yetkisi verdi.

    Bu arada duruşmanın ardından Britney Spears'in İran asıllı 27 yaşındaki erkek arkadaşı Sam Asghari, Instagram'da çifti özel bir uçakta gösteren bir video paylaştı.

     

    Etiketler:
    Poz, numara, Albert Einstein, Peri masalı, Instagram, Özür, Hayran, vasilik, vasi, Anne, Baba, Britney Spears, Jamie Spears
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