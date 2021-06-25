Ukrayna’da aşırı sıcaklara karşı sokaklara seyyar duşakabinler kuruldu

Ukrayna, son yılların en sıcak yaz aylarını yaşıyor. Ülkede 40 santigrat dereceye yaklaşan hava sıcaklığı, bu duruma alışkın olmayan Ukraynalılar için zorluklara sebep oluyor.

Ülkenin başkenti Kiev’de, sıcaklardan bunalan vatandaşlardan bazıları, metro çıkışlarına seyyar duşakabinler kurarak bunaltıcı sıcaklardan istiyor.

İlk olarak başkentte başlayan uygulamanın ise yakın zamanda diğer şehirlerde de başlayacağı tahmin ediliyor.