Beykoz'da büfede oturan engelliler darp edildi

Beykoz'da 2 kişi, büfede oturan engellilere saldırarak darp etti. Polisin araya girdiği olayda engelliler saldırganlar hakkında şikâyetçi oldu.

İstanbul Beykoz'da 2 şüpheli, büfede oturan engellilere saldırdı. Darp edilen engelliler adliyeye giderek şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

2 şüpheli, öğle saatlerinde Beykoz Engelliler Derneği'nin lokal olarak kullandığı büfeye geldi. Şüpheliler önce bankta oturan dernek başkanı Hasan Polat'a tehdit ve küfürler etti ardından şüphelilerden biri elindeki sopayla Polat'a vurmaya başladı.

Bu sırada dışarı çıkan büfe çalışanı, saldırganı durdurmaya çalıştı. Hasan Polat atılan tekmeyle yere düşerken, olayı gören akülü arabadaki dernek üyesi engelliler, Polat'a yardım etmek için geldi.

Sopalı saldırgan 2 engelliyi de darbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu saldırganları durdurdu.

DHA'nın aktardığına göre, sopalı saldırganlar, büfeye gelen bir kişiyle birlikte araca binerek polislerin gözü önünde olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anları ve sonrasında yaşananlar büfenin güvenlik kamerasına yansıdı. Engelliler adliyeye giderek kendilerini darbeden şüpheliler hakkında duyurusunda bulundu.