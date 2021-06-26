Kaş'ta orman yangını: Alevler yerleşim alanına yaklaştı

Antalya'nın Kaş ilçesinde İslamlar ve Üzümlü bölgelerinde iki ayrı orman yangını çıktı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde İslamlar ve Üzümlü bölgelerinde iki ayrı orman yangını çıktı.

İlk yangının olduğu bölgeye yarım saat uzaklıktaki alevlere müdahale için helikopter yönlendirildi.

Bölgeye giden ekipler, ikinci yangına da müdahale çalışmalarına başladı.

Uzun uğraşlar sonucu Andifli bölgesinde çıkan yangın, kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmalarına da başlandı.

Üzümlü ve İslamlar bölgesindeki yangını ise söndürme çalışmaları devam ediyor.

5 helikopter ve 20 arazöz ile çok sayıda orman işçisi, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yangın alanına yakın noktada bulunan yerleşim yerlerinin ise tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi.

Öte yandan ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde yüksek gerilim hattının kopması nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktığı ve hızlı müdahaleyle alevlerin büyümeden söndürüldüğü öğrenildi.