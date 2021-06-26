'Şişman' olduğu için spor salonundan atılan kadın gözyaşlarına boğuldu

Kanadalı Shelby Rodriguez, 'şişman' olduğu gerekçesiyle spor salonundan atıldığını öne sürdü. Genç kadın, koşu bandındayken, görevli antrenörün yanına gelerek "salondan ayrılması"nı söylediğini, bu durumdan dolayı da çok utandığını gözyaşlarıyla anlattı.

Kanadalı Shelby Rodriguez, 'şişman' olduğu gerekçesiyle spor salonundan atıldığını öne sürdü. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan genç kadın, spor yaptığı sırada salondaki görevli spor antrenörünün yanına gelerek, 'salondan ayrılmasını' söylediğini aktarırken bu durumdan dolayı çok utandığını da dile getirdi.

Haber Global'in Daily Mail'den aktardığı haberinde, mart ayından beri TikTok videoları çekerek kilo verme konusunda kendisini motive eden Kanada'nın Alberta eyaletinden 26 yaşındaki Shelby Rodriguez, 'şişman' olduğu belirtilerek spor salonundan atıldığını söyledi.

Genç kadının iddiasına göre, gittiği spor salonunda görevli yetkili tarafından kıyafetinin salona uygun olmadığı, ancak yine de egzersiz yapmasına izin verildiğini ifade etti.

Spor yapmaya başladıktan 15 dakika sonra yanına gelen bir antrenör, kendisine salondan ayrılmasını söyledi.

Yaşadığı olayı anlattığı bir video çeken genç kadın, "Az önce spor salonuna gittim, resepsiyondaki kadın salonda 'spor sutyeni' giyilmesine izin verilmeyen bir politikaları olduğunu ve göbeğimizin görünmemesi gerektiğini söyledi. Ama neyse, bu seferlik sorun değil, bir dahaki sefere haberiniz olsun diyerek girmeme izin verdi" dedi.

Rodriguez,"Tamam sorun değil diyerek sporumu yapmaya gittim, koşu bandındayken 15 dakika sonra antrenör yanıma gelip gitmemi istedi, çok utanıyorum" diyerek ağlayan kadına, sosyal medya kullanıcılarından destek geldi.