Fedon: Göbeğim sarkmış, denize girerken neden slip mayo giyiyormuşum? 75 yaşındayım, sarkabilir

Şarkıcı ve taverna müziği yorumcusu Fedon, bir süre önce sosyal medya hesabından kendisinin ve 2 eski Hollywood yıldızının vücudunu kıyasladığı paylaşım sonrası gelen eleştirilere gönderme yaptı.

Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan'a konuşan Fedon, "Göbeğim sarkmış, denize girerken neden slip mayo giyiyormuşum? Ben 75 yaşındayım, sarkabilir! Fedon, slip mayo giyerek doğrusunu yapıyor. Şortla denize girilmez. Birçok ülkede şortla havuza da sokmazlar sizi. Denize gireceksen mayo giyilir, mayo da budur. Mayo giymeye devam edeceğim!" ifadelerini kullandı.

Fedon, kendisi ve Sylvester Stallone ile Arnold Schwarzenegger’in vücudunu paylaştı: 'Şimdiki gençlere taş çıkartırız' https://t.co/9tk7q8rNGL pic.twitter.com/eAMQNhxtCf — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 27, 2021

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