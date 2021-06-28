Alkollü sürücüden polise: Ben sizin komiseri arayayım

Bursa'da trafik ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan ve polise kimliğini vermek istemediği için "Ben sizin komiseri arayayım" diyen alkollü sürücüye para cezası kesildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan sürücü, alkolmetreye üflemekte direndi ve ekiplerin ehliyet sorusuna "Sizde kaldı ehliyetim" diyerek cevap verdi. Sürücü ayrıca, "Pansumandan geliyorum. O zaman ben sizin komiseri arayayım" dedi.

Dakikalar sonra alkolmetreye üfleyen sürücü, 1.3 Promül alkollü çıkınca ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

6 ay öncede alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay el konulan sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Sürücüye 4 bin 376 TL cezai işlem uygulandı.