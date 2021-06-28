Oyuncu Bergüzar Korel, uzaktan fotoğrafını ya da videosunu çeken hayranlarına seslenerek "Bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Gelin birlikte selamlaşalım, birlikte fotoğraf çektirelim. Güzel bir hatıra kalsın. Ne dersiniz?" dedi.

Oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabından yayınladığı videoda hayranlarına seslenerek gizli bir şekilde veya uzaktan fotoğraf çekilmesinden rahatsız olduğunu söyledi.

Hayranlarından bunun yerinerica eden Korel, şunları söyledi:

"Biz şu an tatildeyiz. Bu videoyu izleyenlerden ya da normal hayatta bizimle karşılaşanlardan küçük bir ricam var. Bazen uzaktan fotoğrafımızı ya da videomuzu çekiyorsunuz, çocuklarımızın videosunu çekiyorsunuz. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Zaten yanıma gelip, birlikte fotoğraf çektirsek daha bir anlamı, hatırası olur. Hem de ben uzaktan gözetleniyor hissi yaşamam. Çünkü insan kendini çok kötü hissediyor. Ben insanların yüz ifadelerinden her şeyi anlayabiliyorum, dudak okuyabiliyorum. Gelin, birlikte selamlaşalım, birlikte fotoğraf çektirelim. Güzel bir hatıra kalsın. Ne dersiniz?"

Bergüzar Korel'den hayranlarına fotoğraf ricası: Uzaktan fotoğrafımızı ya da videomuzu çekiyorsunuz, hiç hoşuma gitmiyor. Gelin birlikte selamlaşalım, birlikte fotoğraf çektirelim, güzel bir hatıra kalsın. Ne dersiniz? https://t.co/1Fp15ZSFOy pic.twitter.com/t1MXJyIm5Z — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 28, 2021

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