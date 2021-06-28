Çıplak güneşlenirken geyikten kaçıp ormanda kaybolan 2 kişiye 'koronavirüs kısıtlamalarını ihlalden' para cezası verildi

Avusturalya'da, Güney Sahili'nde çıplak güneşlenen iki kişi, geyikten korkup ulusal parka doğru kaçtıktan sonra kayboldu.
Olayla ilgili Reuters'a açıklamalarda bulunan Komiser Mick Fuller, "İnanılmaz bir şekilde, iki erkeği çıplak güneşlenirken gördük. Geyikle karşılaşınca milli parkın içine koştular ve kayboldular" dedi.
Polis raporlarında, 30 yaşındaki adamın tamamen çıplak ve sırt çantasıyla, 49 yaşındaki adamın ise 'kısmen giyinik olduğu' kaydedildi.
Bulunan kişileri 'aptallar' olarak nitelendiren Fuller ayrıca, düzenlenen basın toplantısında "Bu aptallara karşı yasa çıkarmak zor. Geçerli bir sebep olmadan evlerini terk ederek diğerlerini açıkça riske atmak, milli parkta kaybolmak ve önemli kaynakları sağlık operasyonundan uzaklaştırmak... Utanmaları gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
🦌🍆🍑 TFW you and your mate sunbake naked on a beach, get startled by a deer, run into a national park and get lost, require SES and police assistance, and then get fined $1000 each because you breached Sydney's COVID public health orders pic.twitter.com/U9q0ZD6oVM— Ben Grubb 🐛 (@bengrubb) June 28, 2021
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