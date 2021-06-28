Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: Dördüncü bir dalganın önüne geçmek için ülkemizin her yerinde aşılama yapılıyor olmalı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, aşılama hızının ve oranın artması gerektiğini belirterek, "Dördüncü bir dalgaya neden olmaması bakımından bayram öncesi aşılamayı olabildiğinde yaygın olarak, yani ülkemizin her yerinde her kentinde, köyünde yapıyor olmalıyız" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, yaz dönemi hareketliliği ve bayramda oluşabilecek yoğunluğun dördüncü dalgaya sebep olmaması için aşılamanın artması gerektiğini söyledi.

Prof. Özlü, iki doz aşının koruyuculuktaki önemini hatırlatarak, "Bayram öncesi aşılamayı olabildiğinde yaygın olarak, yani ülkemizin her yerinde her kentinde, köyünde yapıyor olmalıyız.Çünkü bayramın girmediği köy, mahalle, ev yoktur bizim kültürümüzde. Hastalığı geçirenler çıktıktan sonra hedef kitlenin asgari yüzde 70’inin bağışık olması lazım ki bulaş zinciri kırılsın. Bu da hedef kitlenin yüzde 90’ının iki doz aşılanması anlamına geliyor" dedi.

Hürriyet'e konuşan haberine göre, Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, aşılamada toplumsal bağışıklığın kazanılması ve rahatlamanın sağlanması için nüfusun yüzde 70’inin çift doz aşılanması gerektiğini söyledi.

Ancak son yapılan bazı çalışmalarda bu oranın Delta varyantı nedeniyle yüzde 75’e çıktığını ifade eden Prof. Dr. İsmail Balık, “Eskiden BioNTech aşısının tek dozdan itibaren koruduğunu düşünüyorduk ancak Delta varyantı ile bu etkinlik görece olarak ortadan kalkmış gibi görünüyor. Bu nedenle 2 doz aşı olmadan kurallara devam etmek gerekiyor” dedi.

Prof. Dr. Balık, Doğu ve Güneydoğu illerindeki aşılamaların düşük olmasının nedenlerine yönelik ise şunları söyledi:

Bu bölgede geçmişte yaptığımız tüm aşı kampanyalarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki aşılama oranları hep daha düşük olmuştur. Bu bölgedeki vatandaşların hem ayağına kadar aşıyı götürmek hem de muhtarlar gibi yerel kanaat önderlerine ulaşmak ve onları kullanmak çok önemli.

"Hedef kitlenin asgari yüzde 70’inin bağışık olması lazım"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü ise bayram öncesi aşılamanın önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: