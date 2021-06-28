Prof. Müftüoğlu: Covid-19 atlatanlarda diyabet riski artıyor

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüs salgınının neden olduğu ek hastalıklardan birinin de diyabet olduğuna dikkat çekti.
Koronavirüsü ağır geçirenlerin diyabet riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Müftüoğlu, "Bu kişilerde Covid-19 iyileştikten bir süre sonra kan şekeri yükselmeye, kalıcı bir tip 2 diyabet tablosu gelişmeye başlıyor" ifadesini kullandı.
Kişilerin vakit kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini de hatırlatan Müftüoğlu, "İnsülin direnci, gizli veya açık diyabet gibi bir sorununuz varsa lütfen aşınızı yaptırmada geç kalmayınız" dedi.
NTV'deki yazısında Müftüoğlu, diyabet konusunda şunları söyledi:
- Pandemiyle mücadelenin ilk günlerinden itibaren 'Koronavirüs-diyabet' ilişkisi konusunda önemli verilere ulaşıldı. Bu verilerin en mühimi de 'Koronavirüsten sonra diyabet sıklığının arttığı' şeklindeki gözlemler ve açıklamalar oldu. Anlaşılan o ki Koronavirüs bazı şanssız kişilerde pankreası da hedef alabiliyor. Pankreasta yaptığı hasarlar ile bu önemli ve yaşamsal iç salgı bezinde, insülin üretimini sekteye uğratabiliyor. Bu özellikle tip-1 diyabete genetik olarak yatkın çocuklar ve gençler için önemli bir ayrıntı, mühim bir bilgi. Diğer taraftan insülin direnci ve/veya gizli diyabeti olanlarda da problem var. Bu kişilerde Covid-19 iyileştikten bir süre sonra kan şekeri yükselmeye, kalıcı bir tip 2 diyabet tablosu gelişmeye başlıyor. Kanaatime göre, Covid-19 enfeksiyonu süreci ve sonrasında pankreas fonksiyonlarını -özellikle göbekli ve obezlerde- daha dikkatli bir gözle değerlendirmek lazım" düşüncesini dile getirdi.
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