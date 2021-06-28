Prof. Müftüoğlu: Covid-19 atlatanlarda diyabet riski artıyor

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüsü ağır geçirenlerin diyabet riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Aşı olmanın önemini de hatırlatan Müftüoğlu, "İnsülin direnci, gizli veya açık diyabet gibi bir sorununuz varsa lütfen aşınızı yaptırmada geç kalmayınız" dedi.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüs salgınının neden olduğu ek hastalıklardan birinin de diyabet olduğuna dikkat çekti.

Koronavirüsü ağır geçirenlerin diyabet riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Müftüoğlu, "Bu kişilerde Covid-19 iyileştikten bir süre sonra kan şekeri yükselmeye, kalıcı bir tip 2 diyabet tablosu gelişmeye başlıyor" ifadesini kullandı.

Kişilerin vakit kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini de hatırlatan Müftüoğlu, "İnsülin direnci, gizli veya açık diyabet gibi bir sorununuz varsa lütfen aşınızı yaptırmada geç kalmayınız" dedi.

NTV'deki yazısında Müftüoğlu, diyabet konusunda şunları söyledi: