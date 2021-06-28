İstanbul Sultangazi'de şüpheli ölüm: Uçuruma düşen genç kızın 4 arkadaşına tutuklama talebi

Sultangazi'de arkadaşları ile piknik yaptığı sırada uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin olarak gözaltına alınan 4 arkadaşı 'kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Sultangazi'de yaşayan 15 yaşındaki Elif Çakal, 4 arkadaşı ile birlikte piknik yapmak için ormanlık alana gitti. Çakal bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle uçurumdan düştü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında olay anında orada bulunan Tuana Y. ve Senem T. ile 2 erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde bugün savcılıkta ifadeleri alınan 4 şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.