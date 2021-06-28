Trabzon'da ayı tesise daldı: 'İlk iş kamerayı kırdı, sonra gereğini yaptı'

Trabzon'da bir alabalık tesisine bir yıl aradan sonra yeniden gelen ayı, kapıyı kıramayınca pencereden girdi. Güvenlik kamerasını kıran ayı, yiyecek arayıp ortalığı dağıttı. Tesisin sahibi, ''Aynı ayı, yine misafirimiz oldu. Kamufle olmak için önce kamerayı kırdı, sonra gereğini yaptı'' dedi.

Trabzon Sazalan Yaylası'nda geçen yıl aç kaldığı için Cemil Arslan'ın alabalık tesisine giren bozayı, aynı tesise tekrar geldi. Geçen yıl tesiste buzdolabını devirip, karnını doyurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıyan ayı, bu kez kapıyı kıramayınca pencereden girip tesisteki güvenlik kamerasını pençe darbesiyle kırdı.

Kameraya yansıyan görüntülerde tesise giren ayının çay ocağı tezgahı üzerine çıkıp pençeleriyle duvardaki güvenlik kamerasını kırdığı, ortalığı dağıtarak uzaklaştığı görüldü.

'Hata bizde, keşke yiyecek bırakmış olsaydık'

Tesis sahibi Cemil Arslan, zarara üzülmediğini, hayvanların yaşam alanlarına daha çok yiyecek bırakılması gerektiğini söyledi:

“Aynı ayı, yine misafirimiz oldu. Geçen olduğu gibi bu yıl da gelerek, ziyaretimi yaptı. Bu hayvanlar sevimli ama bir o kadar da tehlikelidir. Aç kalınca buralara kadar gelebiliyor, evlere girebiliyor. Oysa biz insanlar olarak, tüm hayvanlara karşı duyarlı olmalıyız. Beslenme konusunda yardımcı olmamız gerekirken maalesef yeteri kadar olamıyoruz. Ben başta olmak üzere, kapılara yiyecek bıraksak, inanın hayvanlar bize zarar vermeyecek. Zarar verdi ama önemli değil, hata bizde. Keşke çevreye yiyecek bırakmış olsaydık.''

'Kamufle olmak için kırdı'

Arslan, içeri giren ayının ilk iş olarak kamerayı kırdığını anlattı:

''İçeriye girdi, ilk iş olarak kendisini kamufle etmek için önce kamerayı kırdı. Sonra gereğini yaptı içerde. Bir şey bulamayınca dolaptaki içekleri içti. Kamera kırıldığı için o anlar yok. Ama bayağı bardak, çay tabağı da kırdı. Ama olsun sonuçta bu hayvanla komşu olarak yaşamak zorundayız. Pandemi nedeniyle buraya insanlar fazla gelemeyince ayılar daha fazla gelmeye başladı. Bundan sonra onlara daha çok ilgilenip, kendilerine yiyecek bırakacağım. Bir daha herhalde girmez, istediğini almış olur.''

'Her zaman gelmesini isterim ama kapıyı kırmadan’

Cemil Arslan, geçen yıl tesisine giren ayıyla ilgili yaptığı konuşmada ''Sevimli bir hayvan; inanın her zaman gelmesini isterim, yalnız kapıyı kırmadan gelse yiyeceğini veririm. Hatta balık da getiririm ona sorun değil. Onları seviyoruz" ifadelerini kullanmıştı.