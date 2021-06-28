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    tatil / turist

    Pandemi döneminde turizmdeki belirsizlik konaklama fiyatlarını vurdu: Oteller yüzde 60, çadır tatili yüzde 90 arttı

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    Türkiye'de 2021 yılında tatil ve konaklama fiyatlarının pandeminin de etkisiyle yüzde 60 artış gösterdiği belirtildi. Antalya’da 2019 yılının haziran ayında kişi başı ortalama konaklama fiyatı 314 TL iken bu rakam, 2020’de 369 TL’ye, bu yıl da yüzde 60 artışla 501 TL'ye kadar yükseldi.

    Türkiye'de tatilciler, pandeminin de etkisiyle bu yıl yüksek konaklama fiyatlarıyla karşı karşıya kalıyor.

    Turizmin başkenti Antalya’da, 2019 yılının haziran sonunda kişi başı ortalama konaklama fiyatı 314 TL iken bu rakam, 2020’de 369 TL’ye bu yıl da yüzde 60 artışla 501 TL'ye yükseldi.

    Sözcü'nün aktardığına göre,  Antalya’da ortalama otel konaklama fiyatı 500 TL’nin üzerinde seyrederken çadır kamplarında çadır yeri fiyatları 250 TL’ye kadar çıkıyor.

    Otel fiyatları son 2 yılda yüzde 60 arttı

    Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan bir rezervasyon sitesinin verilerine göre Türkiye’nin popüler tatil beldelerinde kişi başı ortalama konaklama fiyatları son iki yılda yüzde 60 artış gösterdi.

    Akdeniz’de turizm sektörünün belkemiğini oluşturan Antalya’da 2019 yılının Haziran sonunda kişi başı ortalama konaklama fiyatı 314 TL iken bu rakam 2020’de pandeminin etkisi ile 369 TL’ye yükseldi.

    Sektördeki belirsizlikler ve maliyet artışlarının getirisiyle 2021 ortalaması yüzde 60 artışla 501 TL oldu.

    Bodrum’da ise ortalama fiyat 2019’da 581 TL iken 2020’de 681 TL, 2021’de 927 TL oldu.

    Popüler tatil beldelerinden Alanya’da ise 2019 Haziran sonunda 298 TL olan ortalama konaklama fiyatı 2020’de 349, 2021’de 476 TL oldu.

    Çadır tatili cep yakıyor

    Otel fiyatlarının yüksek olması nedeniyle çadır tatili gibi alternatiflere yönelen tatilcilerse cep yakan fiyatlarla karşılaşmaya devam ediyor.

    Fethiye’nin ünlü kamp alanlarından birinde çadır yeri fiyatları iki yılda yüzde 55’in üzerinde artış gösterdi. Kaş’ta ise bu oran yüzde 90’ı buldu.

    Muğla’nın ünlü tatil beldesi Fethiye’deki bir kamp yerinde bir çadır yeri 2019 yılında kişi başı 90 TL’ye kiralanırken 2020’de bu fiyat 105, 2021 yılında ise 140 TL oldu.

    Kaş’ta faaliyet gösteren bir kamp yerinde ise 2019 yılında 140 TL olan çadır yeri fiyatı, 2020’de 200 TL, 2021’de ise 250 TL oldu.

    Çadır kampı fiyatlarındaki artış otel fiyatlarındaki artışa paralel. Yüksek otel fiyatlarının nüfusun büyük bir bölümü tarafından karşılanamayacak olması nedeniyle çadır tatiline yönelik talep artışı arttıkça fiyatlar da aynı oranda artış gösteriyor.

    Yazlık evlerin kiraları 60 bin TL'ye kadar çıkıyor

    Bir başka tatil alternatifi olarak görülen günlük yazlık ev kiralamada ise fiyatlar oldukça yüksek.

    Bir emlak sitesinin verilerine göre Muğla sınırları içerisinde yer alan en ucuz 2+1 günlük kiralık yazlık fiyatı 500 TL’yken bu fiyat 60 bin TL seviyelerine kadar çıkıyor.

    Antalya’da ise bu fiyat günlük 350 TL’den başlıyor.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020 yılı 'gelir ve yaşam koşulları araştırması' verilerine göre, Türkiye’de hanelerin yüzde 59.3’ü evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını karşılayamıyor.

    Konaklama fiyatlarının yanı sıra ulaştırma ve diğer fiyatlardaki artış da, tatil yapmak isteyenler için faturayı daha da yükseltiyor.

    Etiketler:
    Çadır, Konaklama, Otel, Tatil, Antalya
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