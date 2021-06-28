Çok Güzel Hareketler 2’den 7 oyuncu ayrıldı

BKM Mutfak yapımı olan Çok Güzel Hareketler 2'de, 7 oyuncunun kadrodan ayrıldığı bildirildi.

Oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın genel sanat yönetmenliğini ve eğitmenliğini üstlendiğini Çok Güzel Hareketler 2’de üst üste ayrılıklar yaşandı. Yedi oyuncu kadrodan ayrıldı.

Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay ayrıldıklarını açıklamasının ardından 5 oyuncu daha kadrodan ayrıldı.

Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan ve Didem Ruhi de sosyal medya üzerinden ayrılık kararlarını duyurdu.