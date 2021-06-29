MasterChef Türkiye yarışmacısı fenalaştı

TV 8 ekranlarında bu yıl 4'üncü kez ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin son bölümünde ilk turu geçme mücadelesi yaşanırken, yarışmacılardan Rüstem Kömürcü fenalaştı.

Şeflere yaptığı yemeği sunarken 'kendini iyi hissetmediğini' belirten Kömürcü, tezgaha tutunarak ayakta kalmaya çalıştı.

Şefler Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yarışmacının koluna girerek yere düşmesini engellerken, stüdyoya sağlık görevlileri çağrıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında kendine gelen yarışmacı, "Tavaya sosu koyduğumda elim titriyordu. Başım döndü gözlerim karardı bir anda. Bir şey hatırlamadım o an" diyerek yaşadığı anı anlattı.

Bir süre sonra yarışmaya devam Rüstem Kömürcü, bir üst tura çıkamadı.