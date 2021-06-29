Tekirdağ'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Zanlılardan biri ifadesinde sahte içkilerin üreticisi olmadığını, içkilerin Bulgaristan'dan tanımadığı birinden alındığını iddia etti.