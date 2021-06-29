MIT ile Harvard mühendisleri, 90 dakikada Kovid'i saptayan maske tasarladı

ABD'nin en prestijli üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile Harvard'dan araştırmacılar, taşıyıcının nefesindeki koronavirüs partiküllerini saptayabilen maske tasarladı.

Sherlock Holmes'a selam

MIT News'a göre yeni maske teknolojisi, MIT mühendislik profesörü James Collins'in 2010'ların ortasında Ebola ve Zika virüslerinin teşhisi için getirdiği öneriye dayanıyor. Collins'in geliştirdiği SHERLOCK isimli sensör sistemi nükleik asitleri saptıyor.

OK, this is infinitely better than the anal swabshttps://t.co/wtFEIlY54j — RT (@RT_com) June 29, 2021

Kullanıcı gizliliği için sonuç yalnızca maskenin içinde görünüyor

Geçen yıl koronavirüs pandemisi patlak verdiğinde zaten giyilebilir-takılabilir sensörler üzerinde çalışmalar yürüten bilim insanları, dikkatlerini Kovid-19'a odakladı. Bu sayede geliştirilen virüs saptayan maske prototipi, pazartesi günü Nature Biotechnology dergisinde tanıtıldı.

Buna göre dondurularak kurutulmuş minik SHERLOCK sensörlerinin bir kağıt maskenin içine yerleştirilmesiyle kullanıcının nefesindeki viral partiküllerin tespit edilmesi amaçlanıyor. Kullanıcının testi etkinleştirmek için maskedeki küçük hazneden su salan bir düğmeye basması gerekiyor. 90 dakika içinde hazır olan sonuç, kullanıcı gizliliği için yalnızca maskenin içinde görünür oluyor.

Yeni nesil giyilebilir biyosensörler geliştiriliyor

MIT News'a konuşan Collins, bu teknolojiyle acil müdahale ekipleri, sağlık personeli ve askeri personel için yeni nesil giyilebilir biyosensörleri etkinleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yeni test yöntemini sağlık çalışanlarının laboratuvar önlüklerine dahil etmek için de çalışan ekip, bunun için pamuktan polyestere çeşitli tiplerde kumaşlarla deneyler yaptı.

Ekipte yer alan MIT Abdul Latif Jameel Sağlıkta Makine Öğrenimi Kliniği'nin girişim kurucusu Luis Soenksen, moda endüstrisinde giysi yapmak için çok yaygın olarak kullanılan iki kumaş türünün uygunluğunu belirlediklerini söyledi. Soenksen, en uygununun polyester ve diğer sentetik elyafların bir kombinasyonu olduğunu belirtti.