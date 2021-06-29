Kilo verilmesi için sıvı diyete mahkum eden ağız içi alete 'Ortaçağ işkencesi' tepkisi

Yeni Zelanda ve Britanya'dan bilim insanları, ABD'den dünyaya yayılarak obezite salgını yaratan devasa etli porsiyonların mideye indirilmesini engelleyen bir alet geliştirildi. Ağzın 2 mm'den fazla açılmasını önleyen alete, sosyal medyada 'Ortaçağ işkencesi' tepkisi gösterildi.

Kilo verilmesine yardımcı olmak için geliştirilen bir alet, ağzın 2 mm'den fazla açılmasını önlemesiyle tartışma yarattı. 'Dişten başlayarak incelten diyet kontrolü' anlamına gelen 'DentalSlim Diet Control' isimli aleti, Ortaçağ'daki işkence aletlerine benzetenler oldu.

Yeni Zelanda'nın Otago Üniversitesi ile Britanya'nın Leeds Üniversitesi'nden bilim insanlarının geliştirdiği alet, kilitleme cıvataları olan manyetik bileşenler kullanıyor ve diş hekimleri tarafından ağza yerleştiriliyor. Obeziteyle mücadeleye yönelik alet, ağzın sadece 2 mm açılmasına izin vererek katı yiyeceklerin içeri alınmasını engelliyor.

New weight-loss tool prevents mouth from opening more than 2mm https://t.co/4EAg3CdwmF — The Guardian (@guardian) June 28, 2021

Otago Üniversitesi, 'küresel obezite salgınıyla mücadeleye yardımcı olmaya yönelik ağız içi bir kilo verme aleti geliştirdiklerine, bunun dünyada bir ilk niteliğinde olduğuna, bunu kullanan kişinin sıvı diyetle sınırlanacağına' dair tweet attı.

Otago and UK researchers have developed a world-first weight-loss device to help fight the global obesity epidemic: an intra-oral device that restricts a person to a liquid diet. Read more: https://t.co/eLhXwipiqs pic.twitter.com/Of6v3uvVbX — University of Otago (@otago) June 28, 2021

Denek kadınlar: Hayattan tat alamaz olduk

Yeni Zelanda'da aletin denendiği 7 sağlıklı obez kadına iki hafta boyunca düşük kalorili sıvı diyeti uygulandı. British Dental Journal dergisinde yayımlanan makaleye göre kadın grubu deneyde ağırlıklarının yüzde 5.1'ine denk gelen 6.36 kilo kaybetti.

Alete isyan: Çikolatayı eriterek yedim

Gelgelelim deneye katılan kadınlar, aleti kullanmanın zor olduğundan, konuşurken rahatsızlık verdiğinden, kendilerini gergin hissetmelerine neden olduğundan ve hayattan daha az keyif almalarına yol açtığından şikayet etti.

Hatta içlerinden biri, kurallara uymayıp kendilerine verilmeyen yiyecekleri tükettiğini, örneğin çikolatayı eriterek yediğini belirtti.

'Cerrahi müdahaleye lüzum bırakmadan'

Otago Üniversitesi'nden Prof. Paul Brunton ise kilo kaybını durduran ana engelin kurallara uymak olduğunu, bu aletin kilo verme süreci başlatabilecek yeni alışkanlıkların oluşturulmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Brunton, "Cerrahi müdahaleye gerek olmaksızın iptal edilebilir, ekonomik ve çekici bir alternatif" dedi.

'Kilo verene kadar ameliyat olamayan kişilere yardımcı'

Aletle ilgili tanıtımlar da sosyal medyada Ortaçağ'daki işkence aletleriyle kıyaslamalar eşliğinde tepki çekti. "Sıvı bir diyet yapmak için bu işkence cihazına ihtiyacınız yok" gibi paylaşımlar yapıldı.

Otago Üniversitesi'nden ise "Açıklığa kavuşturmak için söyleyelim, hızlı veya uzun vadeli bir kilo verme aracı olarak tasarlanmadı, daha ziyade ameliyat olması gereken ve kilo verene kadar ameliyat olamayan kişilere yardımcı olunması hedefleniyor" izahatı geldi.

After two or three weeks they can have the magnets disengaged and device removed. They could then have a period with a less restricted diet and then go back into treatment. This would allow for a phased approach to weight loss supported by advice from a dietician. — University of Otago (@otago) June 28, 2021

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