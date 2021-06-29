Rus rehber, Karadeniz'de 4 günlük turlar düzenliyor: 'Burayı Norveç'e, İsveç'e benzetiyorlar'

Rusya'dan 13 yıl önce dil öğrenmek için geldiği Türkiye'ye yerleşen Ekaterina Kovalchuk, Karadeniz'de 4 günlük turlara rehberlik ediyor. Turlara katılanlar arasında Rusya, Ukrayna, Belarus, Özbekistan gibi ülkelerden gelen turistler var.

Rusya'dan dil öğrenmek için geldiği Türkiye'de yaşamaya başlayan Ekaterina Kovalchuk, Kovid-19 sürecinde Rusya ve komşu ülkelerden Doğu Karadeniz'e turlar düzenleyerek bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor. Doğu Karadeniz ve coğrafyasına tutkusu nedeniyle kendisini sosyal medyada 'Katya Karadeniz' olarak tanıtan Kovalchuk, Rusya, Ukrayna, Belarus, Özbekistan gibi ülkelerden turistlere 4 günlük turlara rehberlik ediyor.

'Karadeniz'i tahmin edemiyorlar'

Türkiye'ye yakın ve Rusça bilen ülkelerden ziyaretçilerin, salgın sürecinde Doğu Karadeniz'i tercih ettiğini belirten Kovalchuk, Karadeniz'in çok beğenildiğine işaret ederek "Türkiye'yi, Karadeniz'i bu açıdan kimse görmedi. Tahmin edemiyorlar. Fazla reklamı yapılmamış yerler. Bu nedenle çok şaşırıyorlar. Buralar çok farklı ülkelere benzetiliyor. Norveç, İsveç, İsviçre gibi ülkelere benzetiliyor" dedi.

Ülkeler arası direkt uçuşların salgın nedeniyle kısıtlandığı süreçte tatilcilerin Türkiye ve Doğu Karadeniz'e gelmek için alternatifler geliştirdiğini aktaran Kovalchuk, "Son olarak Rusya Sahalin'den 12 kişilik grup geldi. Sahalin Rusya'nın diğer ucu. Buraya gelmek için dört uçak değiştirdiler. Nereden? Sahalin'den Moskova, Moskova'dan Minsk, Minsk'ten İstanbul, İstanbul'dan Trabzon. Sırf burayı görmek için" diye konuştu.

Kovalchuk, ziyaretçilerin Fırtına Deresi'nde rafting yapmayı çok sevdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Raftingi her tura eklemeye çalışıyoruz. Takım ruhu birleştirici oluyor. Genelde birbirini tanımayan insanlar geliyor. Raftingde herkes birbiriyle kaynaşıyor ve sonraki günlerde birbirlerine yardım ediyor. Tehlike hissi insanların birbirine yardım etmesini ve takım ruhu sağlıyor. Aslında hiç tehlikesi yok, çok keyifli."

'Çok ülke gezdim, burası başka'

Rusya'da gelen Almira Karasoviç, İstanbul'a geldikten sonra Kapadokya'yı gezdiğini ve ardından Karadeniz turuna çıktığını aktardı.

Çok farklı bir deneyim yaşadığını aktaran Karasoviç, "Çok keyifli bir dinlenme oldu. Rafting özellikle hiç planımızda yoktu. Yapmayı planladık ve harika bir deneyim oldu. Önerilince biraz çekinmiştim ama şimdi mükemmel hissediyorum" dedi.

Rusya'dan gelen Irina Voronova ise Türkiye'ye ilk defa geldiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Çok beğendim. Gidince bütün arkadaşlarıma burada yaşadıklarımı anlatacağım. Çok ülke gezdim, çok yer gördüm ama burası bir başka güzel. Bali ve Tayland'da rafting yaptım ama burası çok daha keyifli oldu. Rafting kaptanı çok profesyonel olduğu için çok keyif aldık."