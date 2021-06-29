Caddebostan Sahili'ndeki müsilaj temizlendi

İstanbul'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları devam ediyor. Caddebostan sahili ve Bostancı İDO İskelesi mevkisindeki temizleme çalışmasına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (ekipleri de destek verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan 'Müsilaj Temizleme Seferberliği' kapsamında Anadolu Yakası sahillerinde yürütülen çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce yürütülen çalışmalar ve rüzgarın etkisiyle sahil kesimindeki müsilajın azaldığı görüldü.

Caddebostan sahili ve Bostancı İDO İskelesi mevkisindeki temizleme çalışmasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koyuyor.

İBB, 20 günde 2 bin 516 metreküp müsilajı temizledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Erdek, Yalova, Mudanya, Gemlik, Gebze, Gelibolu, Kocaeli, Tekirdağ, İstanbul ve Adalar sahillerinin yanı sıra Ege ve Karadeniz’de de görülen müsilajı temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birimleri ile 8 Haziran’da başlatılan çalışmada 4 bin 172 metreküp müsilaj toplandı. İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, 2 bin 516 metreküp müsilajı İstanbul sahillerinden temizledi. 20 gün içinde toplam kirliliğin yüzde 45’ini ortadan kaldırdı.

İBB'nin temizlik çalışmalarına, 7 Deniz Yüzeyi Temizlik Teknesi (DYT) ve Dredger Tarama Gemisi (DTG) ile katılıyor. Karada ise 70 personelden oluşan 13 kıyı temizlik ekibi, sahilleri müsilajdan arındırmak için yoğun bir mesai yapıyor.