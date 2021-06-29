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    Sinovac

    Lancet: Çin aşısı Sinovac, 3-17 yaş arasındakilerde güçlü antikor yanıtı oluşturuyor

    © REUTERS / IVAN ALVARADO
    Yaşam
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    Çinli ilaç firması Sinopharm tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen Sinovac (CoronaVac) aşısının iki dozunun, 3-17 yaş arası çocuk ve ergenlerde güçlü antikor yanıtı oluşturduğu bildirildi.

    Lancet Enfeksiyon Hastalıkları dergisinde yayımlanan çalışmada, Çin'in Hıbey eyaletine bağlı Zanhuang ilçesinde 3-17 yaş arası sağlıklı çocuk ve ergenlerde Sinovac'ın faz 1 ve faz 2 klinik deneylerinin sonuçları paylaşıldı.

    Çalışmanın 31 Ekim-2 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Faz 1 aşamasında 72, 12-30 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Faz 2 aşamasında da 480 katılımcı yer aldı.

    Katılımcılara 28 gün arayla 1.5 mikrogram ve 3 mikrogram doz aşı yapıldı. Bir grup katılımcı da kontrol grubu olarak gözlendi.

    Çalışmanın sonucunda, aşının her iki dozunun da uygulandığı çocuk ve ergenlerin yüzde 96'dan fazlasında antikor oluşumu gözlendi.

    Aşılama sonrası kaydedilen çoğu hafif ve orta şiddetli yan etkilerden en çok görülenin enjeksiyon bölgesinde ağrı (yüzde 13) olduğu bildirildi.

    Antikor oluşum oranı yüksek

    Faz 1 çalışmalarında katılımcılardan 69'una, faz 2 çalışmalarında katılımcılardan 467'sine aşının ikinci dozu uygulandı.

    Faz 1 çalışmalarında, iki doz aşılamadan sonra 1.5 mikrogram ve 3 mikrogram doz uygulanan her iki grupta da antikor oluşma oranı yüzde 100 olarak tespit edildi.

    Faz 2 çalışmasında, 1.5 mikrogram doz uygulanan grupta antikor oluşumu yüzde 96.8, 3 mikrogram doz uygulanan grupta da yüzde 100 olarak kaydedildi.

    Çalışmada, Kovid-19'a karşı Sinovac aşısının iki dozunun 3-17 yaş çocuk ve ergenler için 'güvenli, iyi tolere edilmiş olduğu ve salgısal tepkiler oluşturduğu' kaydedildi.

    Artan yaşla birlikte bağışıklık tepkisi azalıyor

    Araştırmacılar, çocuklar ve ergenler arasındaki bağışıklık tepkilerinin 18-59 yaşlarındaki yetişkinler ile 60 yaş ve üzerindeki yaşlılardan daha yüksek olduğunu belirtti.

    Araştırmacılar, çalışmanın sonuçlarına göre, 3-17 yaş arası çocuklar ve ergenler için aşının iki kez 3 mikrogram doz halinde uygulanması önerisinde bulundu.

    Sinovac, aşının 'etkili ve güvenli' olduğunu bildirmişti

    Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu, 70 yaş üstü için ilk doz yapılmaya başlandı
    © AA
    Araştırma: Tek doz CoronaVac aşısı yüzde 77.5 antikor oluşturuyor
    Sinovac firması, martta, Sinovac'ın 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda 'etkili ve güvenli' olduğunu bildirmişti.

    Sinovac'ın Tıbbi Direktörü Gıng Zıng, yaptığı basın toplantısında, erken ve orta aşamadaki klinik çalışmalara 550'den fazla deneğin katıldığını kaydetmişti.

    Sonuçlara göre, aşının 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda etkili ve güvenli olduğunu belirten Gıng, aşı denemeleri sırasında 3 ve 6 yaşındaki iki çocukta yüksek ateş görüldüğünü, diğer deneklerin hafif semptomlar gösterdiğini söylemişti.

    Etiketler:
    Antikor, Sinovac, CoronaVac, Aşı, Çin
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