Tarkan’dan Aile Bakanlığı'nın Elmalı davasıyla ilgili açıklamasına tepki

Şarkıcı Tarkan, Antalya'da iki çocuğun ebeveynleri tarafından cinsel istismara uğramasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı "Takibini sürdüreceğiz" açıklamasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tarkan, "Bunlar her zamanki altı boş laflar, vaatler. Bu kaçıncı takipsiz kalan dava ve kaçıncı cezası verilmeyen, serbest bırakılan sapıklar” yorumunu yaptı.

Tarkan, "Yetkili merciler acilen harekete geçmeli ve bu ayıbımızın önüne geçmek için hemen gereği neyse yapmalı" açıklamasında bulundu.

Ünlü şarkıcı, "Her geçen gün bir çocuğun daha çocukluğu, safiyeti, hayatı, geleceği elinden alınıyor. Ben de bu ülkenin bir bireyi olarak bu utanç verici konunun çözülmesi için ne gerekirse yapmaya hazırım" diye ekledi.

​Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz" demişti.