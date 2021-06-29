Şeker zannettikleri lavabo açıcı yiyen 5 çocuk hastaneye kaldırıldı

İstanbul’dan Niksar'a tatile gelen Salise Kalebaş'ın beraberinde getirdiği yaşları 4,5,6,7 ve 9 olan torunları şeker zannettikleri lavabo açıcıdan yedi. Durumu fark eden Kalebaş sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuklar yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.