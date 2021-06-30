Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar'dan uyuşturucu iddialarına tepki: Siz deli misiniz?

Beyoğlu'nda restoranda çıkan kavganın ardından sevgilisiyle birlikte gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar konuştu. Parmak izinin alınması için dışarı çıkartılan Çınar, "Mekanda oturuyorduk tanımadığımız biri geldi Furkan'ın kafasında şişe kırdı" dedi. Çınar, uyuşturucu iddialarına ise "Siz deli misiniz beyefendi?" diyerek tepki gösterdi.