Kayıt
14:14 30 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Bursa'da kadına yönelik bıçaklı saldırıyı gazeteciler engelledi: '7 kez şikâyet ettim'

    © DHA / Derya Evren - İsmail Hakkı Seymen
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1044853819_276:64:1476:739_1200x675_80_0_0_37c579a96e6e30d269c949cf836e52ac.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202106301044853874-bursada-kadina-yonelik-bicakli-saldiriyi-gazeteciler-engelledi/

    Bursa'da erkek arkadaşı tarafından bıçak zoruyla taksiye bindirilip, kaçırılmaya çalışılan kadını Demirören Haber Ajansı muhabirlerinden Derya Evren ile İsmail Hakkı Seymen kurtardı. Saldırganın belinden bıçağı alan Derya Evren, şiddet gören kadını DHA'nın otomobilinde polis gelene kadar korudu.

    Bursa'da bir kadın, uzaklaştırma kararı bulunan erkek arkadaşı tarafından bıçak zoruyla taksiye bindirilip, kaçırılmak istendi. Olayın yaşandığı sırada bölgeden geçmekte olan Demirören Haber Ajansı muhabirlerinden Derya Evren ile İsmail Hakkı Seymen, şiddet gören kadını koruma amacıyla müdahalede bulundu. 

    Saldırganın belinden bıçağı alan Derya Evren, şiddet gören kadını DHA'nın otomobilinde polis gelene kadar korudu. Şiddet gören kadın, daha önce saldırgan hakkında 7 kez şikâyette bulunduğunu da söyledi. 

    Olay dün Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşandı. Tolgahan T., kendisinden ayrılmak isteyen S.K.'nin evine zorla girdi. Tolgahan T., darbettiği S.K.'yi mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile tehdit edip, taksiye bindirdi. 

    Taksi sürücüsüne annesinin Akçağlayan Mahallesi’ndeki adresini tarif eden Tolgahan T., söz konusu adrese gelince, S.K.'yi indirmeye çalıştı. S.K. direnince, ikili arasında yeniden tartışma çıktı. 

    DHA muhabirleri müdahale etti

    Saldırının gerçekleştiği sırada caddeden geçen DHA muhabirleri Derya Evren ve İsmail Hakkı Seymen, Tolgahan T.'nin belindeki bıçağı fark etti. Otomobillerinden inip, olaya müdahalede bulunan muhabirlerden Derya Evren, önce S.K.'yi taksiden indirdi, ardından da Tolgahan T.'nin belindeki bıçağı aldı. Bu sırada İsmail Hakkı Seymen de yaşananları görüntüledi.

    Evren, Tolgahan T.'nin zarar vermesini engellemek için şiddet gören kadını kendi kullandıkları otomobile bindirdi.

    Görüntülendiğini anlayınca tehdit etti

    Görüntülendiğini fark eden Tolgahan T., kameraman İsmail Hakkı Seymen'e, "Bak senin ayaklarını kırarım diyorum anlamıyor musun?" diyerek tehditlerde bulundu.

    Olayı görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede adrese gelen polis, başka suçtan aranması olduğu öğrenilen Tolgahan T.'yi gözaltına aldı.

    Derya Evren, saldırganın belinden aldığı ekmek bıçağını görevlilere teslim etti. Taraflar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 

    '7 kez şikâyet ettim'

    Olaydan sonra başından geçenleri anlatan S.K., daha önce darbedildiği için 7 kez şikâyetçi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

    • 7 kere de sadece ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Hiçbir davası bile görülmedi. Sadece uzlaştırmacılarla görüşülüp dosyalar kapatıldı fakat ben bu süre içinde sürekli darbedilmeye, sürekli tehdit edilmeye, sürekli hakarete maruz kalmaya devam ettim. En son bugün defalarca değiştirdiğim adresime ve defalarca değiştirdiğim telefona ulaşarak evime zorla girdi ve beni darbetti. Beni taciz etmeye çalıştı ve bıçakla tehdit ederek taksiye bindirdi. Taksiden kaçmaya çalışırken basın mensuplarının yardımıyla elinden kurtuldum. Kurtulduğumda yüzüm, gözüm morarmış haldeydi. Parmağım ve burnum kırık, alnımda, gözümde aşırı derecede morluklar var. 

    'Bugün değil ama seni bir gün mutlaka öldüreceğim'

    • Bu benim ilk darbedilişim ve ölüm tehditleri alışım değil.  Gerek mesaj yoluyla gerekse kapılarımı kırarak geldiği evimde, 'Bugün değil ama bir gün seni mutlaka öldüreceğim' diyerek tehditler yağdırıyor. Yetkililerden artık buna 'dur' demelerini rica ediyorum. Çünkü, bir kadına yardım edilmesi için o kadının illa ölmesi gerekmiyor.
    • Ben ölmeden bana yardım edin çünkü benim biri boşandığım ilk eşimden olmak üzere 3 çocuğum var. Bu çocuklar annesiz kalsın istemiyorum. Ben annesiz babasız büyüdüm. Yuvada büyüdüm. Bu yüzden çocuklarım da aynı acıyı çeksin istemiyorum. Yetkililere yalvarıyorum bize yardım etsinler. Bu adamın tutuklanması için ne gerekiyorsa yapılsın çünkü benim can güvenliğim yok, can güvenliğim tehlikede.

    Bu arada, polisteki sorgusu devam eden Tolgahan T.'nin, 6 suçtan adliyeye çıkartılacağı öğrenildi.

    'DHA muhabirleri olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız'

    S.K.'yi Tolgahan T.'den kurtaran DHA muhabiri Derya Evren, basın çalışanı olarak özellikle kadına karşı şiddete her zaman hassas yaklaştıklarını, olay sırasında vicdanının sesini dinlediğini söyledi. 

    Evren, S.K.'yi yoldan geçerken gördüklerini belirterek, "İlk başta ne olduğunu anlamaya çalıştık ama daha sonra şüphelinin belinde bıçak olduğunu fark ettim. Kadının darbedilmesine gönlüm elvermeyince işi bırakıp olaya müdahale etmeye çalıştım. Kadını taksiden çıkarmaya çalıştım. Bu sırada adamın belindeki bıçak hala duruyordu. Kadını çıkardıktan sonra da şüphelinin belindeki bıçağı aldım. Kameraman arkadaşım Seymen de olası saldırıya karşı kamu adına görüntü çekti. Bugün saldırganın, kadını belki de katletmesini önledik, 10 dakika sonra gitmiş olsaydık belki de ona şahitlik edecektik. Biz DHA muhabirleri olarak elbette şiddetin her türlüsüne karşıyız ama özellikle kadına şiddetin önünde durmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

    'Kadınlara ses olmak amacıyla görüntüleri çektim'

    Olayı anlatan İsmail Hakkı Seymen de diğer kadınlara da ses olmak adına görüntü çektiğini belirterek şunları söyledi: 

    • Derya araçtan inip, kadını taksiden indirerek kurtardı ardından da şahsın belindeki bıçağı aldı. Ben de bu sırada polis ekiplerine haber verdim ve olayı görüntülemeye başladım. Derya kadını kurtarırken bir taraftan da bu olayın diğer kadınlara da ses olması gerekiyordu. Biz DHA muhabirleri kurumumuzun da politikası olarak, şiddet ve özellikle kadına şiddet  konularında çok hassas davranıyoruz. Ben olayı görüntülediğim sırada şahıs sinkaflı kelimelerle beni tehdit etti, bacaklarımı kıracağını söyledi.
    • Ancak biz böyle durumlarla çok sık karşılaşıyoruz ve bu durumu umursamıyorum. Biz mesleğimizin gereğini yapıyoruz, polis ve adliyenin de işini en iyi şekilde yapacağını düşünüyorum. Bu kişinin alabileceği en üst cezayı alacağını bir vatandaş olarak da umuyorum.
    Etiketler:
    DHA, Derya Evren, İsmail Hakkı Seymen, Bıçaklı saldırı, Bursa, Kadına şiddet
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Başkentin işlek meydanlarından Popolo'da oluşturulan taraftar alanında toplanan binlerce İtalyan, İtalya-Avusturya maçını dev ekrandan takip etti.
    Roma'da dev ekranda İtalya-Avusturya maçı
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Kanal İstanbul'un güzergahı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet