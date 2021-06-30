Bursa'da kadına yönelik bıçaklı saldırıyı gazeteciler engelledi: '7 kez şikâyet ettim'

Bursa'da erkek arkadaşı tarafından bıçak zoruyla taksiye bindirilip, kaçırılmaya çalışılan kadını Demirören Haber Ajansı muhabirlerinden Derya Evren ile İsmail Hakkı Seymen kurtardı. Saldırganın belinden bıçağı alan Derya Evren, şiddet gören kadını DHA'nın otomobilinde polis gelene kadar korudu.

Bursa'da bir kadın, uzaklaştırma kararı bulunan erkek arkadaşı tarafından bıçak zoruyla taksiye bindirilip, kaçırılmak istendi. Olayın yaşandığı sırada bölgeden geçmekte olan Demirören Haber Ajansı muhabirlerinden Derya Evren ile İsmail Hakkı Seymen, şiddet gören kadını koruma amacıyla müdahalede bulundu.

Saldırganın belinden bıçağı alan Derya Evren, şiddet gören kadını DHA'nın otomobilinde polis gelene kadar korudu. Şiddet gören kadın, daha önce saldırgan hakkında 7 kez şikâyette bulunduğunu da söyledi.

Olay dün Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşandı. Tolgahan T., kendisinden ayrılmak isteyen S.K.'nin evine zorla girdi. Tolgahan T., darbettiği S.K.'yi mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile tehdit edip, taksiye bindirdi.

Taksi sürücüsüne annesinin Akçağlayan Mahallesi’ndeki adresini tarif eden Tolgahan T., söz konusu adrese gelince, S.K.'yi indirmeye çalıştı. S.K. direnince, ikili arasında yeniden tartışma çıktı.

DHA muhabirleri müdahale etti

Saldırının gerçekleştiği sırada caddeden geçen DHA muhabirleri Derya Evren ve İsmail Hakkı Seymen, Tolgahan T.'nin belindeki bıçağı fark etti. Otomobillerinden inip, olaya müdahalede bulunan muhabirlerden Derya Evren, önce S.K.'yi taksiden indirdi, ardından da Tolgahan T.'nin belindeki bıçağı aldı. Bu sırada İsmail Hakkı Seymen de yaşananları görüntüledi.

Evren, Tolgahan T.'nin zarar vermesini engellemek için şiddet gören kadını kendi kullandıkları otomobile bindirdi.

Görüntülendiğini anlayınca tehdit etti

Görüntülendiğini fark eden Tolgahan T., kameraman İsmail Hakkı Seymen'e, "Bak senin ayaklarını kırarım diyorum anlamıyor musun?" diyerek tehditlerde bulundu.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede adrese gelen polis, başka suçtan aranması olduğu öğrenilen Tolgahan T.'yi gözaltına aldı.

Derya Evren, saldırganın belinden aldığı ekmek bıçağını görevlilere teslim etti. Taraflar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

'7 kez şikâyet ettim'

Olaydan sonra başından geçenleri anlatan S.K., daha önce darbedildiği için 7 kez şikâyetçi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

7 kere de sadece ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Hiçbir davası bile görülmedi. Sadece uzlaştırmacılarla görüşülüp dosyalar kapatıldı fakat ben bu süre içinde sürekli darbedilmeye, sürekli tehdit edilmeye, sürekli hakarete maruz kalmaya devam ettim. En son bugün defalarca değiştirdiğim adresime ve defalarca değiştirdiğim telefona ulaşarak evime zorla girdi ve beni darbetti. Beni taciz etmeye çalıştı ve bıçakla tehdit ederek taksiye bindirdi. Taksiden kaçmaya çalışırken basın mensuplarının yardımıyla elinden kurtuldum. Kurtulduğumda yüzüm, gözüm morarmış haldeydi. Parmağım ve burnum kırık, alnımda, gözümde aşırı derecede morluklar var.

'Bugün değil ama seni bir gün mutlaka öldüreceğim'

Bu benim ilk darbedilişim ve ölüm tehditleri alışım değil. Gerek mesaj yoluyla gerekse kapılarımı kırarak geldiği evimde, 'Bugün değil ama bir gün seni mutlaka öldüreceğim ' diyerek tehditler yağdırıyor. Yetkililerden artık buna 'dur ' demelerini rica ediyorum. Çünkü, bir kadına yardım edilmesi için o kadının illa ölmesi gerekmiyor.

alışım değil. Gerek mesaj yoluyla gerekse geldiği evimde, ' diyerek tehditler yağdırıyor. Yetkililerden artık buna ' demelerini rica ediyorum. Çünkü, bir kadına yardım edilmesi için o kadının illa ölmesi gerekmiyor. Ben ölmeden bana yardım edin çünkü benim biri boşandığım ilk eşimden olmak üzere 3 çocuğum var. Bu çocuklar annesiz kalsın istemiyorum. Ben annesiz babasız büyüdüm. Yuvada büyüdüm. Bu yüzden çocuklarım da aynı acıyı çeksin istemiyorum. Yetkililere yalvarıyorum bize yardım etsinler. Bu adamın tutuklanması için ne gerekiyorsa yapılsın çünkü benim can güvenliğim yok, can güvenliğim tehlikede.

Bu arada, polisteki sorgusu devam eden Tolgahan T.'nin, 6 suçtan adliyeye çıkartılacağı öğrenildi.

'DHA muhabirleri olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız'

S.K.'yi Tolgahan T.'den kurtaran DHA muhabiri Derya Evren, basın çalışanı olarak özellikle kadına karşı şiddete her zaman hassas yaklaştıklarını, olay sırasında vicdanının sesini dinlediğini söyledi.

Evren, S.K.'yi yoldan geçerken gördüklerini belirterek, "İlk başta ne olduğunu anlamaya çalıştık ama daha sonra şüphelinin belinde bıçak olduğunu fark ettim. Kadının darbedilmesine gönlüm elvermeyince işi bırakıp olaya müdahale etmeye çalıştım. Kadını taksiden çıkarmaya çalıştım. Bu sırada adamın belindeki bıçak hala duruyordu. Kadını çıkardıktan sonra da şüphelinin belindeki bıçağı aldım. Kameraman arkadaşım Seymen de olası saldırıya karşı kamu adına görüntü çekti. Bugün saldırganın, kadını belki de katletmesini önledik, 10 dakika sonra gitmiş olsaydık belki de ona şahitlik edecektik. Biz DHA muhabirleri olarak elbette şiddetin her türlüsüne karşıyız ama özellikle kadına şiddetin önünde durmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

'Kadınlara ses olmak amacıyla görüntüleri çektim'

Olayı anlatan İsmail Hakkı Seymen de diğer kadınlara da ses olmak adına görüntü çektiğini belirterek şunları söyledi: