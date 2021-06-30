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    Bill Gates

    Bill Gates'in 'karanlık yüzü': Eski çalışanlarına göre 'tam bir işyeri zorbası ve kadın avcısı'

    © AFP 2021 / Saul Loeb
    Yaşam
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    The Business Insider'a konuşan Microsoft kurucusunun eski çalışanları ile sektörden tanıdıkları, küresel aşılama çalışmaları ve pek çok yardım faaliyetinin ötesinde 'bir işyeri zorbası ve kadın avcısının' portresini çizdi.

    Koronavirüs pandemisiyle ilgili komplo teorilerinin kötü adamı haline gelen Microsoft kurucusu Bill Gates'in Melinda Gates ile evliliğinin son bulmasının gerisinde 'zamparalıkları' ve çocukları seks kölesi yapan fuhuş ağı yönetmiş Jeffrey Epstein'la dostluğunun yattığı söylentileri ayyuka çıkarken, iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

    The Business Insider'ın konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Gates Vakfı'yla küresel aşılama çalışmaları ve pek çok yardım faaliyetine imza atan Bill Gates'in 'pirüpak' imajının aslında 'başarılı PR çalışmasının sonucu olduğu, gerçek yüzünün çok farklı olduğu' dile getirildi.

    Hapiste yargılanmayı beklerken şüpheli şekilde ölü bulunan milyoner finansçı Epstein'ın evini geçmişte sık sık ziyaret etmesiyle soru işaretleri uyandıran Gates, habere göre parti yapmayı seven, çalışanlarıyla cinsel ilişki kuran ve çalışanlara bağıran çağıran bir şahsiyet.

    Microsoft'un birçok kadın çalışanı Gates'i kendilerinden cinsel taleplerde bulunmakla suçlarken ve Gates'in geçmişte striptiz kulüplerinin müdavimi olduğuna dair hikayeler anlatırken, Microsoft Yönetim Kurulu'nun eski üyesi Maria Klawe'den "Bill Gates oalağan davranış kurallarının kendisi için geçerli olmadığını düşünen biri" açıklamasını yaptı.

    Gates'in işyerinde herkese bağırdığına dair ifadeler kol gezerken, Microsoft'ta kendisiyle birlikte çalışmış adı açıklanmayan dört kadın, patronun küstahlığından ve fevriliğinden yakındı. Bir Microsoft yöneticisi "Bill'le görüşme bağırış çağırış dinleme seansına dönüştüğünden bundan kaçınırdım" dedi. 

    Eski Microsoft CEO'nun "Bu hayatta duyduğum kahrolası en gerzekçe fikir" sözünü ağzına pelesenk ettiğini aktaran çalışanlardan bazısı, 'Bill'in açık sözlülüğünü takdir etmekle birlikte herkese aynı şekilde bağırdığını' dile getirdi. Bazısı, 'sosyal etkileşim söz konusu olduğunda tuhaf bir insan olduğu için iletişim tarzının da öyle olduğunu' söyledi.

    InfoWorld köşe yazarı Robert Cringely tarafından 'bilgisayar sektörünün etkinliklerinin ardından düzenlenen partilerin düzenli katılımcısı' olarak tasvir edilen Gates'in çok kolay sarhoş olduğu belirtildi. Cringely, "Hepimiz Bill'in kendini kaybettiği bir vukuatı olmuştur. Sarhoşken daha mutlu olan birisidir" diye konuştu. 

    Microsoft'un eski ihracat müdürü Dan Graves, 1980'lerde İsviçre'de verilen bir parti sırasında Gates'i dışarıda çimlerde bir kadının üzerinde bulduğunu söyleyip "Sadece birbirlerine sokulmuşlardı" dedi.

    Bill Gates'in Microsoft ve Bill & Melinda Gates Vakfı dışındaki bgC3 (Bill Gates Catalyst 3) isimli üçüncü girişimini de mercek altına alan The Business Insider, Bill'in, Epstein'dan MIT'ye 2 milyon dolarlık bir bağışı koordine etmek için bgC3'ü kullandığını, bunun da Melinda'dan boşanmasında rol oynayan bir etken olduğunu öne sürdü.

    bgC3'ün eski bir çalışanı, 'Melinda'nın gözetimi dışında işleyen girişimin Bill için yeni bir şeye üçüncü sıçrama niteliğinde olduğunu' söyledi.

    The Business Insider'ın görüşünü sorduğu Bill Gates'in sözcüsünden yalanlama geldi:

    "Bill Gates'in boşanmasının nedeni, koşulları ve zamanlaması hakkında bu kadar çok yalanın yayınlanması son derece hayal kırıklığı verici. Gates'i çevreleyen söylentiler ve spekülasyonlar giderek daha saçma hale gelirken, çok az bilgisi olan veya hiç bilgisi olmayan insanların 'kaynak' olarak nitelendirilmesi talihsiz bir durum."

    Sözcü, Bill Gates'in çalışanlarına kötü davrandığı ve Epstein ile herhangi bir ticari veya kişisel ilişkide bulunduğu iddialarını da yalanladı.

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