'Vatan, bayrak' diyerek yaşlı çifti 160 bin TL dolandırdılar

Karaman'da yaşanan olayda, dolandırıcılar telefonla aradıkları emekli gurbetçi 78 yaşındaki R.G’ye terörle mücadele polisi olduklarını ve bankadaki hesaplarından terör örgütüne para aktarıldığını, kendilerinin ise parayı güvenli hesaba aktaracaklarını söylediler. Bunun üzerine yaşlı adam eşiyle birlikte tüm söylenenlere inanarak parayı çekip kendilerine vereceğini söyledi.
Yaşlı adamsa bir gün sonra eşiyle birlikte bankaya giderek hesabındaki 13 bin Euro ile 29 bin Türk Lirasını çekti. Yaşlı çift daha sonra evlerine gelen dolandırıcı Mehmet Y.’ye poşet içerisinde paraları teslim etti. Paraları alan dolandırıcılar ise hemen ticari araçla Karaman’ı terk etti.
'Tespit edilmemek için 4 farklı ticari araca binmiş'
Paraları alan dolandırıcılar 1 gün sonra tekrar yaşlı çifti arayarak para istedi. Durumdan şüphelenen yaşlı çift, Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Yapılan soruşturma sonucu yaşlı çiftin telefon dolandırıcıları tarafından dolandırıldıkları ortaya çıktı. Karaman’a şehirlerarası otobüsle gelen telefon dolandırıcısının, yakalanmamak ve tespit edilmemek için yaşlı çiftin evine gidişinde ve kenti terk ederken 4 farklı ticari araca binerek seyahat ettiği ortaya çıktı.
'Şanlıurfa’da yakalandı'
'Parayı almadan önce evin yakınında kola içmiş'
Dolandırıcı Mehmet Y., ticari taksi ile gittiği yaşlı çiftin evinin yanında bekleyerek bir süre etrafı gözetlemiş. Gözetleme yaparken de, bakkal dükkanından aldığı kolayı içmiş. Kola bittikten sonra da parayı alarak oradan hızla ayrılmış.
'Ortak operasyonla yakalandı'
Şahsın yakalanması için Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, özel bir ekip oluşturdu. Özel ekip, Şanlıurfa polisi ile birlikte düzenlediği operasyonla telefon dolandırıcısı Mehmet Y’yi yakalayarak gözaltına aldı. Karaman’a getirilen zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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