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    CureVac isimli Alman biyoteknoloji şirketinin koronavirüse karşı geliştirdiği aşı adayı CVnCoV

    Alman şirketi CureVac'ın aşısında hüsran: Son aşama deneylerde de genel etkililik yüzde 50 eşiğine ulaşmadı

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    Koronavirüs pandemisinde Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi Biontech'in geliştirdiği aşı Batı dünyasının en favori aşısına dönüşürken, bir diğer Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi CureVac'ın geliştirdiği aşı son analizde de sadece yüzde 48 genel etkililik gösterdi. Açıklama şirketin hisselerinin yeniden tepetaklak olmasına yol açtı.

    CureVac'ın aşı adayı CVnCoV'un Avrupa ve Latin Amerika'dan 10 ülkeden 40 bin kişinin katıldığı 2. ve 3. Faz klinik deney sonuçlarıyla ilgili açıklamasında şöyle denildi:

    "Son analiz döneminde deney konusu nüfusta 15 varyantın dolaşması bakımından emsalsiz bir bağlamda CVnCoV, solunum yolları haricindeki hafif semptomlar dahil herhangi bir ciddiyetteki Kovid-19 hastalığına karşı yüzde 48'lik genel aşı etkinliği gösterdi."

    Açıklamaya göre CVnCoV'un aşı etkinliği 18-60 yaş grubunda biraz daha yükselerek yüzde 53'e çıkarken, 60 yaş üstü grup üzerinde etkinlik düzeyiyle ilgili elde yeterince veri yok. 18-60 yaş grubunda hastalığın hafiften ağır uzanan düzeyinde yüzde 77 etkili olan CVnCoV, hastaneye kaldırılmaya ve ölüme yol açan ağır vakalarda ise tam etkili.

    Haziran başında yayımlanan ilk aşama deney sonuçlarındaki genel aşı etkinliği de yüzde 47'ydi. 

    Çalışmaların başında "Aşılanmamış dünyaya umut getiriyor" diye sunulan CVnCoV'la ilgili son açıklamanın ardından CureVac hisseleri yeniden büyük değer kaybı yaşarken, CureVac CEO'su Franz-Werner Haas, aşının 18-60 yaş arası için güçlü bir halk sağlığı değeri olduğunu ve yeni ortaya çıkan varyantlara dair klinik olarak alakalı veriler sağladığını söyledi. 

    Koronavirüse karşı çok etkili düzeylere ulaşan Biontech ve Moderna aşıları gibi mRNA teknolojisine dayanan CureVac'ın, bunlardan farklı olarak sıfır derecenin altında korunması gerekmiyor, buzdolabı ısısında korunması sağlanabiliyor. Rusya'nın Sputnik V aşısının da özel ısı düzeyi şartı yok.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs aşı deneylerinden en az yüzde 50'lik etkinlik eşiğine ulaşılmasını tavsiye ederken, Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa İlaç Kurumu (EMA) geçen haftaki açıklamasında böyle bir şart koşmayacağını duyurdu. EMA Aşı MüdürüMarco Cavaleri CureVac'ın ilk deney sonuçlarında yüzde 47 etkililik göstermesinin ardından yüzde 50'lik eşik değeri sorulduğunda, "EMA her zaman önceden bir eşik belirlemenin zor olduğunu düşünmüştür" dedi. 

     

     

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