Britney Spears'in isyanı yetmedi: ABD yargısı, babanın vasilikten tümden çıkarılmasını reddetti

Britney Spears'in mahkemeye babasının kölesi haline geldiği yönünde ifade vermesinin şok etkisi yaratmasına karşın, yargıç, babanın şarkıcının mali işlerinin ortak vasisi olarak kalmasına hükmetti.

ABD'li pop yıldızı Britney Spears'in kendisini babasının kölesi haline getiren vasiliğin sona erdirilmesi yönünde ifade verdiği Los Angeles kentindeki mahkeme, Jamie Spears'in vesayet düzenlemesinden çıkarılması talebini reddetti. Los Angeles Yüksek Mahkemesi bu kararı, Britney Spears'ın avukatının eylülde varlık yönetimi şirketi Bessemer Trust'ı vasiliğe eklerken babası Jamie Spears'ı vasilikten çıkarma başvurusu bağlamında aldı.

Bessemer Trust'ın şarkıcı için ortak vasi yapılması yönünde verdiği ilk kararı babanın itiraz başvurusunun ardından şubat ayında tasdik etmiş olan Yargıç Brenda Penny, son kararında, "Bessemer Trust'ın ek vasi olarak atanmasından hemen sonra James P. Spears'ın vasiliğinin askıya alınması talebi, önyargısız olarak reddedildi" dedi.

Kararda 39 yaşındaki şarkıcının geçen hafta mahkemeye telefon üzerinden video bağlantısıyla verdiği 23 dakikalık ifadenin değerlendirmeye alınmadığı belirtildi.

Britney Spears, ifadesinde, babası tarafından çalışmaya, lityum gibi ağır ilaçlar almaya zorlandığı, rahimdeki doğum kontrol cihazının çıkartılmasıyla yeniden çocuk yapmasına ve yeniden evlenmesine izin verilmediği gibi ciddi suçlamalarda bulunup "Sadece hayatımı geri istiyorum. 13 yıl oldu, artık yeter" demişti.

Babası ise kızının istismar suçlamalarıyla ilgili mahkemeden soruşturma başlatılmasını talep etti.

Mahkeme belgelerine göre avukatları, 'Jamie Spears'ın kızının yaşadığı zorlukları ve çektiği acıları duymaktan büyük üzüntü duyduğunu ve bu iddialarla ilgili bir soruşturma olması gerektiğine inandığını' söyledi.

Britney'nin mali işlerinin ortak vasisi Jamie Spears, Eylül 2019'da bu görevinden ayrılana kadar kişisel işlerinden sorumlu vasiydi. Daha sonra ruhsatlı bir vasi olan bakım işleri idarecisi Jodi Montgomery, Britney'nin kişisel işlerinin geçici vasisi olarak atandı. 2020'de Britney Spears, babasının bu role geri dönmesini önlemek için hukuk süreci başlattı.

Jamie Spears'ın avukatları, yeni başvurularında, 'babanın bu pozisyonu geri almaya çalışma niyetinde olmadığını ve kişisel bakım veya tıbbi, üreme sorunlarına karışmadığını' söyledi.

Mahkeme belgelerine göre yeni başvuruda "Bay Spears, kızının endişelerini doğrudan duyamadı ve onunla iletişim kurmadığı için doğrudan ilgilenemedi" dedi.

Jamie Spears'ın avukatları, mahkemeden, 'Britney Spears'ın mahkemede verdiği ifadeye göre Montgomery'nin şarkıcının kişisel işlerini denetlemeye devam etmesi gerekip gerekmediğini araştırmak için bir duruşma yapmasını' istedi.

Montgomery'nin avukatı ise 'müvekkilinin Britney ve onun refahının yorulmaz bir savunucu olduğunu ve mahkemeye vasiliğinin sona ermesi için yol haritası belirleyen bir bakım planı sunacağını' açıkladı.

Vasiliğin evlilik veya aile planlamasını düzenlemediğini söyleyen açıklamada, "Britney'nin herhangi bir yardıma ihtiyacı olursa, Bayan Montgomery gereken her türlü yardımı sağlamak için orada olacaktır" dedi.

The New York Times'ın şubatta yayımladığı Britney Spears belgeseliyle bir vasilik meselesi olduğuna ışık tutmasının ardından başlatılan 'Britney'i Özgür Bırakın' kampanyası, şarkıcının hayranları tarafından kararlı ve ateşli biçimde yürütülüyor.