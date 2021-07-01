Avustralya Knox’ta kedilere sokağa çıkma yasağı

Avustralya'nın Melbourne'e bağlı Knox bölgesinde, kuş, sıçan ve sürüngen gibi vahşi hayvanları korumak amacıyla kediler için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 1 Ekim'den itibaren uygulanacak karara göre, kedi sadece hayvan sahibinin özel mülkünde dolaşabilecek, ihlal durumunda ise 500 dolara kadar ceza kesilecek.

Avustralya Melbourne’un doğusundaki Knox'ta Belediye Meclisi, kedi sahiplerini evcil hayvanlarını 24 saat boyunca evde tutmaya zorlayan bir düzenlemeyi oyladı.

1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek yasa kuşlar, sıçanlar ve sürüngenler gibi vahşi hayvanları korumayı amaçlıyor.

Bu düzenlemeyle birlikte, kedi sahipleri, gün boyunca hayvanlarını ev, garaj kulübe veya kendilerine ait benzer bir mülkte tutmak zorunda.

Meclis'ten tavsiyeler

Meclis'in internet sayfasından konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, şu tavsiyelere yer verildi:

'Kediler mülkünüzde kaldığı sürece dışarı çıkabilir.'

Kedi kutular ve kedi engelleyici çitler, kedinizin mülkünüzün dışında dolaşmasını durdurmak için uygulanacak metotlardan bazıları.

Kedi sahiplerinden tepki: Bir kaplanı hayvanat bahçesine koymaya benzer

Ancak meclisin bu kararı, tepkiyle karşılandı. Bir kedi sahibi Charlotte Jensen, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

Onu ayırmak için ya bir çit inşa edeceğiz ya da tüm arka bahçeyi kaplamak zorunda kalacağız. Bu da çok pahalı. Onlar için adil değil. Bu bir kaplanı hayvanat bahçesine koymaya benzer. Bu çok küçük ve onların o kadar özgürlüğü yok.”

Nasıl uygulanacak?

Söz konusu uygulama 1 Ekim’de 6 aylık bir geçiş süreciyle başlayacak ve bu süre zarfında bir kedinin başkasının mülkünde görülmesi halinde, sahiplerine uyarı verilecek.

Bu süreçten sonra kedi sahipleri, ilk ihlalde 91 dolarla, sonraki ihlallerde ise 500 dolarla cezalandırılacak.

Knox Belediye Başkanı Lisa Cooper, konuya ilişkin Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, kedilerin sokağa çıkma yasağını konusunda kişisel olarak desteklemediğini ifade ederek, yasağın akşam 7'den sabah 7'ye kadar sürmesi için bir uzlaşma önerisinde bulunduğunu, ancak kabul edilmediğini söyledi.

'Baykuşlar en yırtıcısı ama sürekli kedilerimiz suçlanıyor'

Başkanın bu paylaşımına yorum yapan bir bölge sakini, hayal kırıklığına uğradığını yazarak, "Anladığım kadarıyla baykuşlar vahşi yaşamın en büyük yırtıcısı ama evcil kedilerimiz sürekli suçlanıyor. Kediler de gececi, bu yüzden onları gece kapalı tutmak mantıklıdır. Öf” ifadelerini kullandı.

Ancak kararı destekleyenler de vardı. Biri “İyi. Herkes senin gibi bahçesini pisleyen kedileri sevmez” diye yazdı.