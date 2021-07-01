EMA: İki doz Kovid-19 aşısı, Delta varyantına karşı koruma sağlıyor gibi gözüküyor

EMA'nın aşı stratejisini yöneten Marco Cavaleri, düzenlediği basın toplantısında "Gerçek dünya kanıtlarından ortaya çıkan veriler, iki doz aşının Delta varyantına karşı koruyucu olduğunu gösteriyor" dedi.
AB'ye bağlı Avrupa İlaç Kurumu (EMA), koronavirüsün başka yeni varyantları çıkabileceği uyarısını yapıp Delta varyantıyla mücadele konusunda kritik bir açıklama yaptı.
EMA'nın aşı stratejisini yöneten Marco Cavaleri, düzenlediği basın toplantısında "Gerçek dünya kanıtlarından ortaya çıkan veriler, iki doz aşının Delta varyantına karşı koruyucu olduğunu gösteriyor" dedi.
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